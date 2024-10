Burkina-Bilan-Université-ETE-AES

Burkina : Le comité d’organisation de la 1re université d’été de l’AES dresse un bilan satisfaisant

Ouagadougou, 18 oct. 2024 (AIB) – Le Cercle d’actions pour le développement économique et social du Burkina Faso (CADES-BF) a dressé jeudi à Ouagadougou, un bilan satisfaisant de la première université d’été de l’Alliance des Etat du Sahel (AES), qui a réuni 251 jeunes volontaires du Burkina, du Mali et Niger à Ziniaré (Burkina Faso).

« Ce que nous pouvons retenir de cette activité, c’est l’engagement de toutes les couches sociales pour une réelle reconstitution des nations par la participation effective des autorités administratives, coutumières et la jeunesse. Et, C’est une satisfaction pour nous qui l’avons organisée », a indiqué le président du comité d’organisation, Ibrahim Belem.

Pour M. Belem, la CADES-BF a créé un cadre de rencontre, d’échange et de partage d’expérience entre les jeunes d’une part et, entre les autorités et les jeunes d’autres parts.

Selon lui, cette tribune a permis à la jeunesse de réitérer son engagement à accompagner les autorités pour la mise en place effective des idéaux pour l’AES, en témoigne la motion de soutien formulée par les jeunes à l’endroit des trois chefs d’Etats.

Au titre des recommandations, les travaux de cette université d’été invitent à la dénonciation de toute tentative de déstabilisation des trois Etats auprès des juridictions compétentes et à l’implication des chercheurs dans la conceptualisation des nouvelles orientations stratégiques des Etats de l’alliance.

Selon le président du comité d’organisation, les universités d’été se feront chaque 6 mois de façon tournante entre les trois Etats de la confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (l’AES).

La première université d’été de l’AES s’est tenue du 25 au 27 septembre 2024 à Ziniaré sous le thème : « L’impératif engagement de la jeunesse de l’AES pour une construction réelle des nations ». La prochaine édition est prévue en mars 2025 à Bamako au Mali.

Agence d’information du Burkina

DNK/ZO/ata