Burkina : Lancement d’un projet pour renforcer la sécurité alimentaire et restaurer les écosystèmes dans le « Grand Ouaga »

Ouagadougou, 26 nov. 2024 (AIB) – Le ministère de l’Assainissement, a lancé mardi l’initiative « Cultiver la résilience, agriculture viable à Ouagadougou » (CRAVO), un projet d’un montant de 2,6 milliards FCFA visant à renforcer la durabilité des systèmes agroalimentaires et à restaurer les écosystèmes naturels dans le grand Ouaga.

Dans la ceinture verte de Ouagadougou et les communes de Pabré, Koubri et Tanghin-Dassouri, le projet CRAVO sera mis en œuvre pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages tout en réduisant l’impact du changement climatique et de la crise sécuritaire.

Financé à hauteur de 2,6 milliards FCFA par l’Union européenne, CRAVO a été officiellement lancé ce mardi 26 novembre 2024, sur le site maraîcher de la ceinture verte de Ouagadougou, en présence du directeur de l’Économie verte représentant le ministre en charge de l’Environnement, Kamo Zingé, de l’ambassadeur de l’UE, Daniel Aristi Gaztelumendi, et de l’ambassadeur d’Italie, Gabriele Di Muzio.

Selon la coordonnatrice du projet, Sara Bragato, CRAVO sera exécuté par un consortium d’organisations.

Il mettra l’accent sur le développement de l’agriculture périurbaine et la gestion durable des écosystèmes naturels dans les zones d’intervention, avec une attention particulière aux couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes agriculteurs.

Le projet, qui s’étendra sur 42 mois, prévoit notamment :

La réhabilitation de 15 hectares dans la ceinture verte de Ouagadougou et à Pabré pour des activités agricoles et pastorales.

La formation et l’accompagnement de 2 000 producteurs, dont 1 000 femmes.

La distribution de kits de culture hors sol à 685 ménages vulnérables.

Selon le représentant du ministre en charge de l’Environnement, Kamo Zingé, « ce projet est une très belle initiative, car les activités prévues s’inscrivent dans la promotion de l’économie verte prônée par le gouvernement burkinabè ».

« Dans un contexte de changement climatique, il faut changer nos pratiques pour s’adapter aux effets néfastes de ce phénomène, mais aussi pour contribuer à son atténuation », a-t-il ajouté.

Pour l’ambassadeur Daniel Aristi Gaztelumendi, cette initiative, soutenue par le gouvernement italien, témoigne de la « force du partenariat entre l’organisation européenne et le Burkina Faso ».

Il a précisé que CRAVO s’inscrit dans le programme de coopération stratégique OKDB (Ouaga-Koudougou-Dédougou-Bobo-Dioulasso), qui met l’accent sur les systèmes et la sécurité alimentaires d’une part, et sur les services sociaux de base d’autre part.

« L’avènement de ce projet va contribuer à l’atteinte des objectifs du projet Grand Ouaga », s’est réjoui le représentant de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Antarest Batiana. Ce dernier s’est engagé à mobiliser les services techniques de la commune pour soutenir la mise en œuvre du projet.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata