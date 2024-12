BURKINA-AGENCE-FORMATION-CORRESPONDANTS

Burkina : L’AIB renforce les capacités de ses correspondants en écriture d’agence

Ouagadougou, 16 déc. 2024 (AIB) – L’Agence d’information du Burkina (AIB) a ouvert, lundi, les travaux d’une session de formation de six jours pour renforcer les capacités de ses 38 correspondants et des journalistes du siège en écriture agencière et d’autres modules, afin de faire face aux défis sécuritaires et aux mutations de l’agence.

« Cette session de formation, qui se déroule du 16 au 21 décembre 2024, concerne 38 correspondants déjà opérationnels sur le terrain ainsi que des journalistes du siège », a déclaré le Conseiller du ministre (CM) en charge de la Communication, Harouna Sana.

Selon lui, la formation permettra aux participants d’accroître leurs compétences rédactionnelles et leurs capacités à produire des contenus respectant la ligne éditoriale de l’Agence d’information du Burkina (AIB).

M. Sana s’exprimait lundi à Ouagadougou, lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation. Il a précisé que les modules porteront, entre autres, sur l’écriture d’agence, la collecte de l’information, la présentation des nouveaux statuts, les prises de vue et le montage.

Le CM en charge de la Communication a également indiqué que l’AIB, avec son nouveau statut, est appelée à se professionnaliser davantage et à être présente partout où se jouent les intérêts du pays.

À l’écouter, cela passe, entre autres, par sa restructuration et l’amélioration de ses contenus, d’où l’organisation de la présente formation à l’intention des correspondants et des journalistes de l’agence.

« Si l’AIB souhaite se positionner comme leader dans la production de contenus journalistiques de première source, elle doit allier efficacité et qualité dans ses prestations », a-t-il affirmé.

Harouna Sana a souligné que, dans un contexte mondial marqué par la surproduction d’informations, il est important de fournir aux populations des informations fiables et crédibles pour contrer la désinformation et les fake news.

Il a également invité les correspondants à participer activement aux échanges pour produire des dépêches de qualité satisfaisante.

Pour la Directrice générale de l’Agence d’information du Burkina (DGAIB), Séraphine Somé/Millogo, cette formation est particulière, car elle est la toute première organisée depuis l’érection de l’AIB en Établissement public de l’État (EPA) à caractère administratif, en août 2024.

Mme Somé a fait remarquer que le thème de la formation est : « Le correspondant face aux défis sécuritaires et aux mutations de l’agence ».

« L’agence ayant changé de statut et étant en pleine restructuration avec de nouvelles ambitions, la volonté est plus marquée de pouvoir mettre l’information à la disposition du public, tout en accompagnant le développement et la souveraineté nationale », a-t-elle déclaré.

La DGAIB a également souligné que l’agence se doit de former tous ses correspondants pour qu’ils travaillent dans sa vision.

À cette occasion, l’un des correspondants, Ali Mamoudou Maïga, s’est dit satisfait de l’initiative de l’AIB visant à renforcer leurs capacités en matière de production de dépêches et de journalisme.

« Quand nous faisons un travail, nous devons le faire bien. Le travail d’un correspondant n’est pas aussi aisé qu’on le pense. Nous recevons un flux d’informations qu’il faut savoir filtrer, traiter et mettre à la disposition du public », a renchéri M. Maïga.

En rappel, c’est le 21 août dernier que l’AIB a été érigée en EPA à caractère administratif par les autorités de la Transition, après avoir été rattachée, en 1999, au journal public Les Éditions Sidwaya.

Agence d’information du Burkina

