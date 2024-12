Burkina-Ziro-Commune-Cassou-Ressources

Gestion des ressources naturelles : la commune de Cassou adopte une charte foncière locale sensible au genre

Sapouy, 16 déc. 2024 (AIB)-Réunis en session extraordinaire le vendredi 13 décembre 2024 à la mairie, les membres de la délégation spéciale de la commune de Cassou, ont validé une charte foncière locale sensible au genre pour une gestion rationnelle des ressources naturelles, a constaté l’AIB.

Les travaux ont été conduits par la présidente de la délégation spéciale Bibiane Kayalma. Cassou, commune rurale située dans la province du Ziro, fait face à des défis liés à l’exploitation des ressources naturelles, notamment les terres agricoles, les forêts, les pâturages et les points d’eau.

La gestion de ces ressources, a toujours été une source de tensions entre les différents acteurs que sont les agriculteurs, les éleveurs, les migrants et les forestiers. Souvent marginalisées dans les processus décisionnels, les femmes sont généralement les premières à subir les impacts de la mauvaise gestion foncière. Cependant, elles jouent un rôle important dans le sens de la préservation et la gestion des ressources naturelles.

Avec l’appui de son partenaire Tenforest à travers le projet de sécurisation des droits collectifs des femmes en milieu rural (PDFCOF), la commune de Cassou a élaboré à travers un processus participatif en 2023, une charte foncière devant régir la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Cette charte sensible au genre, vise à intégrer les préoccupations liées à l’égalité de genre dans la gestion des ressources naturelles. Elle formalise les droits d’usage, de gestion des terres et des ressources naturelles, tout en garantissant une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des femmes.

Après avoir examiné les dispositions spécifiques de la charte, les membres de la délégation spéciale ont marqué leur accord pour son application dans la commune car elle constitue une avancée importante dans la lutte contre les inégalités de genre et dans la promotion d’une gestion durable des ressources naturelles.

Le coordonnateur du projet de sécurisation des droits collectifs des femmes en milieu rural (PDFCOF), François Louré s’est réjoui de cette validation de ce document qui confère désormais un accès équitable et une gestion durable des ressources naturelles de la commune. En vue d’amener les communautés à s’approprier le document, une transcription dans les principales langues locales est prévue à travers un plan d’action de mise en œuvre, a indiqué le coordonnateur.

« Nous sommes fiers de valider cette charte qui, nous l’espérons, servira de modèle pour d’autres communes. Il est temps que les femmes aient une place centrale dans la gestion des terres, un domaine où elles sont souvent exclues », a soutenu le président de la délégation spéciale Bibiane Kayalma.

Agence d’information du Burkina

YS/AS/ATA