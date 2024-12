Burkina-CentreOuest-Education

Enseignement supérieur : Burkina Institute of Technology met sur le marché de l’emploi 228 compétences

Koudougou, 16 déc. 2024 (AIB)-Une sortie de promotion de 228 impétrants a eu lieu à l’Université privée Burkina Institute of Technology (BIT), le samedi 7 décembre 2024, a constaté l’AIB.

Ils étaient au total 228 impétrants formés en génie informatique, génie mécanique et génie électrique, à brandir leurs parchemins à l’occasion de la sortie de leur promotion dénommée Aurore.

La porte-parole de la promotion, K. Nafissatou Yameogo, a d’abord traduit l’infinie reconnaissance de la promotion à la fondatrice du BIT, Suzanne Batle, pour son génie et son altruisme avant de saluer l’engagement, le dévouement et la patience aussi bien des enseignants que des parents qui, à l’en croire, ont été le socle de leur réussite. « Faites-nous confiance, notre promotion est à la hauteur des défis car nous avons acquis des compétences solides, un esprit entrepreneurial fort et une maîtrise de langues », a-t-elle dit aux autorités.

Le directeur général de BIT, François Zougmoré, s’est félicité de vivre ces moments de triomphe, le triomphe de l’effort, du rêve et de la vision. A l’endroit de ses étudiants, il dira que » vous n’avez pas simplement obtenu un diplôme, vous avez forgé votre caractère, aiguisé vos compétences et prouvé votre résilience. Puis d’ajouter que « vous êtes l’aube d’un nouveau jour, la lumière qui va annoncer une transformation pour notre continent, soyez fiers de vous ».

Le président du Conseil d’administration, Désiré Marie Yameogo, quant à lui, a fait savoir que depuis sa création en 2018, le BIT s’est donné une mission audacieuse, celle de former les leaders qui conduiront l’avenir. Pour lui, cette promotion est la réponse à cet appel. C’est dire donc que ces impétrants incarnent cette énergie et cette vision dont le monde a désespérément besoin pour lui offrir de meilleures conditions de vie, a-t-il conclu.

Le gouverneur de la région du Centre-Ouest et le représentant du ministre de l’enseignement supérieur, ont embouché la même trompette pour non seulement féliciter la promotion et l’administration du BIT pour ces belles innovations qui apporteront à coup sûr, au regard des performances des impétrants, une plus-value à l’avenir.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence aussi bien des autorités, des enseignants que des parents d’étudiants, tous fiers de cette cuvée qui entend révolutionner les secteurs d’activités.

La fin de la cérémonie a été par une visite guidée de quelques innovations des étudiants.

Agence d’information du Burkina

