BURKINA-MOUHOUN-EDUCATION-CITOYENNETE

Mouhoun/Semaine scolaire d’éducation à la citoyenneté : La promotion du civisme au cœur de la 9e édition

Dédougou, (AIB)-La secrétaire générale de la région de la Boucle du Mouhoun, Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, a lancé, le mercredi 18 décembre 2024 à Dédougou, la 9e édition de la Semaine scolaire d’éducation à la citoyenneté (SeSECi), afin de promouvoir le civisme et l’éducation à la citoyenneté en milieu scolaire.

La 9e édition de la Semaine scolaire d’éducation à la citoyenneté (SeSECi) a été lancée le mercredi 18 décembre 2024, sous le thème : «Promotion du civisme en milieu scolaire : quelles stratégies pour une meilleure implication des élèves ?».

Elle constitue une volonté des autorités du ministère en charge de l’Enseignement secondaire, d’inculquer des valeurs civiques et citoyennes en milieu scolaire.

A l’issue de la montée des couleurs en présence des corps constitués, des autorités en charge de l’éducation et des élèves, la secrétaire générale de la région, a livré le message du ministre en charge de l’Enseignement secondaire.

Elle a affirmé que la présente édition de la SeSECi se tient dans un contexte toujours marqué par de la crise sécuritaire.

«Fort heureusement, les efforts inlassables et conjugués, des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et les forces vives, ont permis la réouverture d’un certain nombre de structures éducatives», a-t-il indiqué.

Pour faire face à cette situation, a dit Adjara Sandrine Kientéga/Ouédraogo, la SeSECi est un moment fort pour développer le vivre ensemble et encourager les comportements citoyens en milieu scolaire.

« L’école, véhicule de nos valeurs endogènes, constitue un moyen important dans la transmission des valeurs surtout celles liées au respect de la dignité de la personne humaine, la justice, la liberté, la solidarité et la tolérance», a précisé Mme Kientega.

Selon elle, il revient à l’école de semer dans le cœur des générations futures la graine de la paix et de la non-violence par le truchement d’un civisme construit par la raison à l’école pour une citoyenneté responsable.

Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire de la Boucle du Mouhoun, Raoul Sanon, a souligné que cette année, les plus hautes autorités du pays ont généralisé l’enseignement de l’éducation civique dans les établissements.

Pour lui, ces cours doivent être l’occasion pour chaque élève d’améliorer son niveau de civisme car une société dans laquelle le civisme n’est pas respecté est une société qui court vers sa perte.

«Je saisi l’opportunité de la SeSECi pour interpeller les enseignants qui refusent cet enseignement à se ressaisir pour aider les élèves à devenir des vrais citoyens de notre nation», a soutenu Raoul Sanon.

Durant la semaine, plusieurs activités telles que des conférences sur le thème de l’édition, des causeries débats portant sur le civisme et la citoyenneté, des séances de salubrité et de dépistage de l’hépatite B, seront organisés.

Une occasion a été offerte aux élèves pour renouveler leur engagement à proscrire tout ce qui est mauvais comportements, à prôner le vivre ensemble et à être des citoyens responsables et utiles pour le pays.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/yo