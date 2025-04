BURKINA-KOMPIENGA-SPORT-OSCEP 2025

Kompienga/Sport : Les activités de l’OSCEP 2025 lancées dans la CEB de pama

Pama, 3 avril 2025 (AIB)-Placée sous le sceau de la résilience et de l’engagement pédagogique, les activités de l’OSCEP 2025, ont été lancées ce mercredi 02 avril 2025 sur de Terrain de l’école Pama A, en présence du directeur provincial en charge de l’Education, Kandiadiba Tindano et d’autorités administrative, militaire et coutumière.

Ce sont les écoles de Pama B et C qui ont donné le coup d’envoi de cette édition, le mercredi 2 avril 2025.

Le match s’est soldé par la victoire de Pama A par 1 but à 0.

La cérémonie de lancement a rassemblé du monde sous la protection de vaillants combattants grâce auxquels Pama reste debout.

