Burkina/Tenkodogo-Appel-PDS

Lancement des journées d’exemplarité à Tenkodogo : Le PDS appelle les citoyens à la discipline et a l’engagement citoyen

Tenkodogo, 3 Avril 2025 – Le président de la délégation spéciale de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda, a présidé la cérémonie de lancement des journées d’exemplarité et la traditionnelle montée des couleurs Jeudi, dans l’enceinte de la mairie de Tenkodogo.

La cérémonie a réuni les Forces de défence et de sécurité, les travailleurs de la municipalité, les OSC, les partenaires de la commune, la veille citoyenne et le chargé de mission auprès de la présidence du Faso.

Pour son discours d’ouverture, le PDS a lu pour ses collaborateurs le discours de son excellence le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

M. Pooda a insisté sur ce paragraphe du discours : « je constate malheureusement que certains

Burkinabè n’ont pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l’ordre et à la discipline>>

Avant de les exhorter à se ressaisir pour accompagner la révolution.

Il a ensuite rappelé que le drapeau national symbolise le sacrifice consenti par « nos aïeux pour la reconstitution du pays et la lutte des hommes et femmes pour la conquête de l’indépendance ».

Le président de la délégation spéciale a poursuivi dans son discours, en lançant un vibrant appel à la population de se mobiliser pour les journées d’exemplarité fiscale qui vise à sensibiliser les citoyens sur la nécessité de payer ses impôts et la journée de salubrité et dans les concessions.

Cette cérémonie constitue une belle occasion pour les agents de l’administration communale de non seulement se côtoyer avec la population, mais aussi de se rappeler le sens des couleurs du drapeau de notre pays, surtout dans ce contexte marqué par la crise sécuritaire.

Agence d’information du Burkina

SM/ata/dnk