BURKINA-LERABA-MONTEE-COULEURS

Léraba/Montée des couleurs : Le Haut-commissaire exhorte chacun à observer les prescriptions des journées d’engagement patriotique

Sindou, (AIB)- Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a exhorté chacun, le jeudi 03 avril 2025 lors de la 19e étape de la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales à Sindou, à observer les prescriptions des journées d’engagement patriotique.

C’est depuis le 09 juin 2022 qu’il a été organisée la 1ère édition de la cérémonie tournante de montée des couleurs nationales dans les services et structures publics et parapublics dans la Léraba.

Cette 19e étape a été célébrée ce jeudi 03 avril 2025 dans le contexte de commémoration de la phase une de la 2e édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne sur toute l’étendue du territoire national.

Placée sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage », cette première phase de 2025 couvre la période du 26 mars au 11 avril.

Au cours de cette cérémonie il ressort que chaque citoyen burkinabè particulièrement la jeunesse est invité durant les 15 jours à magnifier nos pratiques identitaires à travers une participation active à la série d’activités programmées et les attitudes patriotique et citoyenne comme entre autres, la montée des couleurs nationales, le port du Faso danfani et du kokodonda.

Tout en félicitant le chef d’agence de l’ONEA pour l’organisation réussi de cette cérémonie de montée solennelle du drapeau, le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a invité chacun à observer les prescriptions de la commémoration des dites journées dans la province.

A l’issue de cette cérémonie c’est la responsable du Fond d’appuis aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) de la Léraba, Yamfissa Sanou/Karama, qui a reçu le flambeau et le rendez vous a été pris pour le jeudi 08 mai 2025 pour le 20e étape dans les locaux du FAARF.

Les participants ont bénéficié d’une visite guidée par le chef d’agence de l’ONEA de Sindou, des installations de traitement et de distribution de l’eau dans la commune de Sindou.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz