Burkina/Jubilé de 125 ans d’évangélisation : Le secrétaire d’État du Pape François sera à Ouagadougou du 14 au 18 février

Ouagadougou, 12 fév. 2025 (AIB) – La Conférence épiscopale Burkina-Niger a annoncé mercredi qu’en marge de la célébration des 125 ans d’évangélisation au Burkina Faso, le secrétaire d’État du Pape François, le cardinal Pietro Parolin, sera à Ouagadougou du 14 au 18 février 2025. Durant son séjour, celui qui fait office de Premier ministre de l’Etat du Vatican sera reçu par les plus hautes autorités du Burkina Faso.

« Le secrétaire d’État de Sa Sainteté le Pape François, le cardinal Pietro Parolin, effectuera une visite au Burkina Faso du 14 au 18 février 2025, dans le cadre de la clôture du Jubilé des 125 ans de l’évangélisation de l’Église Famille de Dieu », a informé le président de la Conférence épiscopale Burkina-Niger (CEBN), Mgr Laurent Dabiré.

S’exprimant mercredi 12 février 2025 à Ouagadougou lors d’un point de presse, Mgr Dabiré a indiqué qu’à l’occasion de cette visite, le secrétaire d’État présidera les célébrations de clôture dudit jubilé à Yagma.

La clôture du Jubilé est prévue du 15 au 16 février 2025 dans le sanctuaire marial de Yagma (Ouagadougou) et, selon le comité d’organisation, les préparatifs sont achevés à plus de 95 %.

Plusieurs activités sont au programme de cette célébration, notamment des Vêpres, des animations spirituelles, un Rosaire et une messe solennelle au sanctuaire de Yagma.

Un colloque est également prévu du 10 au 14 mars 2025 sur le thème du Jubilé : « L’Église Famille de Dieu au Burkina Faso : 125 ans d’évangélisation, bilan des options pastorales et perspectives pour un nouveau départ ».

Le secrétaire d’État est le chargé des affaires politiques et diplomatiques du Saint-Siège. Il est considéré comme le « Premier ministre » de l’État du Vatican et représente le Souverain pontife, chef de l’État du Vatican, dans les relations avec les États et les autres acteurs du droit international.

De ce point de vue, la visite du représentant du Pape François s’inscrit également dans le cadre du travail et de l’amitié qui existent entre le Burkina Faso et le Vatican, a indiqué le président de la Conférence épiscopale.

Selon Mgr Laurent Dabiré, durant son séjour, le cardinal Pietro Parolin sera reçu en audience par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et le président de l’Assemblée législative de transition, entre autres.

À l’en croire, le secrétaire d’État du Vatican rencontrera également des autorités coutumières et religieuses et visitera un site de déplacés internes.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata