Burkina : La présidence du Faso remet 845 archives et artefacts de Thomas Sankara remis au ministère de la Culture

Ouagadougou, 11 fév. 2025 (AIB) – Le conseiller spécial de la présidence du Faso, Samuel Kalkoumdo, a remis mardi 845 archives et artefacts de Thomas Sankara au représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Dioni, pour le Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou.

Au total, 571 documents d’archives, 159 photos numériques, 110 photos physiques et 5 statuettes (dont 2 en bronze, 1 en calcaire et 2 sculptées en bois), liés à Thomas Sankara et collectés par les Archives nationales, ont été remis à l’unité de gestion du projet de construction des infrastructures du Mémorial Thomas Sankara.

« Nul ne peut se développer sans connaître son histoire », a déclaré le conseiller spécial de la présidence du Faso, Samuel Kalkoumdo.

Selon M. Kalkoumdo, ce don d’archives et d’artefacts au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme témoigne pleinement de la contribution de la présidence du Faso pour expliquer aux générations actuelles et futures les œuvres et l’histoire du capitaine Thomas Sankara.

Il a également souligné que pour la présidence du Faso, « c’est une grande fierté » de contribuer à la perpétuation de la mémoire du défunt Thomas Sankara.

Pour le directeur général des Archives nationales, Kouna Jean Bertrand Ka

mboulé, cette collecte s’inscrit dans la volonté des plus hautes autorités du pays de créer un mémorial dédié à Thomas Sankara.

« Ce projet vise à immortaliser l’héritage du leader révolutionnaire, tant pour la nation burkinabè que pour le continent africain », a-t-il également souligné.

« Nous devons faire parler les archives pour que les générations futures puissent mieux connaître cette période révolutionnaire et découvrir l’héritage de Thomas Sankara », a ajouté le coordonnateur du projet de construction du mémorial, Étienne Lompo.

Pour lui, cette remise marque une étape importante dans la construction du Mémorial Thomas Sankara, un projet qui vise non seulement à honorer la mémoire d’un héros national, mais aussi à renforcer l’identité et la cohésion du Burkina Faso.

M. Lompo a lancé un appel à l’ensemble de la population burkinabè, africaine et mondiale pour contribuer à ce projet en partageant des archives.

Agence d’information du Burkina

DM-YOS/ata