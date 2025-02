Coopération bilatérale : le Chef de la diplomatie burkinabè échange avec l’ambassadeur de la République Populaire de Chine, puis avec celui de la Fédération de Russie

(Ouagadougou, le 11 février 2025)

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, a reçu en audience tour à tour ce mardi 11 février 2025, SEM Lu SHAN et SEM Igor Alexandrovitch MARTYNOV, respectivement ambassadeur de la République Populaire de Chine, et ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso.

Le Chef de la diplomatie burkinabè a d’abord échangé avec le diplomate chinois Lu SHAN et sa délégation. Une occasion pour les deux personnalités, de revisiter les axes de partenariat entre le Burkina Faso et la République Populaire de Chine.

L’ambassadeur de la Chine au Burkina Faso a magnifié la collaboration étroite entre les deux pays. Pour lui en effet, son pays et le Burkina Faso « sont passés de relations bilatérales à un niveau de partenariat stratégique et dynamique ».

«Cette coopération est marquée par un engagement appuyé et un soutien mutuellement bénéfique pour les deux Nations », a-t-il indiqué.

L’audience du jour a permis d’évoquer la suite du processus après l’annonce d’une aide sans contrepartie de 17 milliards faite le 24 janvier dernier par la partie chinoise, et d’échanger notamment sur la coopération dans le domaine industriel.

Le Patron de la diplomatie burkinabè, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a également affiché une grande satisfaction quant au dynamisme et à l‘excellence des relations entre notre pays et la République Populaire de Chine.

A la suite de ces échanges avec la partie chinoise, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE s’est entretenu avec SEM Igor Alexandrovitch MARTYNOV, ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso.

La tenue du prochain forum Russie-Afrique et d’autres sujets d’intérêt au niveau africain et international, ont meublé les échanges entre les deux personnalités.

Là aussi, le Chef de la diplomatie burkinabè a salué la qualité de la coopération avec la Fédération de Russie, et a rassuré de sa disponibilité à toujours œuvrer pour approfondir les liens d’amitié et de partenariat entre les deux pays.

