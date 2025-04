BURKINA-NAHOURI-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Burkina/Journées engagement patriotique : Les forces vives assainissent la cour du Haut-commissariat

Pô, 6 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam accompagné des forces vives, ont organisé ce samedi 5 avril 2025, une journée de salubrité au sein du haut-commissariat de Pô.

Populations, forces de défense et de sécurité, directeurs et chefs de service, leaders d’opinion et organisations de la société civile, munis de machettes, râteaux et de balais, ont rendu la cour du haut-commissariat propre dès 7 heures.

Après avoir participé massivement au lancement officiel des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne le 26 mars 2025 par la montée des couleurs et la lecture du message du président du Faso, les forces vives de la province se sont mobilisées comme un seul homme ce 5 avril 2025 pour une journée de salubrité dans la cour du haut-commissariat.

L’objectif est de rendre le cadre de vie agréable afin de permettre à l’autorité provinciale et son personnel de travailler dans un environnement sain.

A la fin de cette journée, le Haut-commissaire de la province du Nahouri, Sié Aristide Mohamed Kam, a remercié les participants pour cet acte patriotique.

Il a par la même occasion invité les populations à véhiculer le thème de cette édition qui est : « Pour l’ordre et la discipline: je m’engage », afin de responsabiliser chaque Burkinabè pour la construction de la mère patrie.

Aux autorités coutumières et religieuses, l’autorité provinciale les a invitées à véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale et le vivre ensemble.

Agence d’information du Burkina

