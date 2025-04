BURKINA-LOROUM-CIVISME-CITOYENNETES

Loroum/Engagement patriotique : Le centre médical de Titao fait peau neuve

Titao, 05 avril 2025 (AIB)- Les forces vives de la province du Loroum ont assainit, le samedi 05 avril 2025, le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Titao, dans le cadre de la première quinzaine des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Des jeunes scolaires et non scolaires, des femmes, des responsables d’organisations de la société civiles, de services techniques, des leaders coutumiers et religieux, munis de matériels de nettoyage, ont pris d’assaut le samedi 05 avril 2025les différents coins du centre médical.

Avec en tête les autorités administratives locales, cette opération de salubrité a permis de débarrasser le centre médical de ses ordures.

L’opération vise à transmettre également un message, celui du civisme et de la citoyenneté et mobiliser les populations autour de l’assainissement du cadre de vie.

En marge de cette activité de salubrité, les jeunes et les scolaires se sont retrouvés dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville de Titao pour une conférence sur le civisme et l’engagement patriotique.

Agence d’Information du Burkina

ASO/hb/bz