Koupéla : Les forces vives visitent la ferme agro-sylvo-pastorale de sa majesté Naaba Yemdé de Koupéla

Kourittenga, 05 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo accompagné d’une délégation des corps constitués, des chefs de service, des responsables des ONG, des structures associatives de la province et bien d’autres personnalités ont visité, ce samedi 05 avril 2025, la ferme agro-sylvo-pastorale de sa majesté Naaba Yemdé de Koupéla à Gouri, un village situé à une dizaine de kilomètres de Koupéla sur l’axe Koupéla-Tenkodogo.

Dans le cadre de la première phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne édition 2025, le Haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo, a visité ce samedi 05 avril 2025, la ferme agro-sylvo-pastorale de sa majesté Naaba Yemdé de Koupéla à Gouri.

La visite de la ferme agricole de plus d’une cinquantaine d’hectares avait pour objectif de prendre connaissances des activités agro-sylvo-pastorale menées et d’échanger avec le promoteur sur sa vision pour l’entrepreneuriat agricole.

La délégation, guidée par le promoteur, sa majesté Naaba Yemdé, a pu visiter des postes délavage de poisson tilapia, des champs de maïs, de riz, de patate douce et de sésame.

La délégation a également visité des machines broyeuses, des désherbeuses, des piqueuses, des semoirs et bien d’autres outils agricoles conçus par le promoteur.

« Cette visite qui s’inscrit dans le cadre de la première phase des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne en sa 2e édition vise à valoriser les initiatives locales de l’entrepreneuriat agricole », a indiqué le Haut-commissaire.

Pour lui, ils ont pu voir un modèle agricole très impressionnant qui va de la mécanisation à la production avec beaucoup de technique dont certains mécanismes sont pensés par sa majesté qui doit être enseigné dans les écoles.

« Sa majesté nous a indiqué qu’il emploie des personnes déplacées internes », a-t-il dit.

Moctar Ilboudo, a poursuivi que cela est une réponse à l’appel du gouvernement pour l’offensive agropastorale pour l’atteinte à la souveraineté alimentaire.

« Nous avons vraiment été édifiés par ce qui nous a été donné de voir comme investissement et comme modèle qui sont implémentés dans cette ferme agro-sylvo-pastorale », a noté M. Ilboudo.

A la faveur de cette visite, le Haut-commissaire a indiqué avoir dégusté des mets locaux que sa majesté a bien voulu partager avec eux qui participe à la promotion du consommons local.

Le promoteur de la ferme, sa majesté Naaba Yemdé de Koupéla, a traduit toute sa reconnaissance à l’endroit des autorités provinciales, régionales et l’ensemble des personnalités qui ont effectué le déplacement sur sa ferme agro-sylvo-pastorale.

Sa majesté initie des jeunes à la formation en mécanique et à cette occasion, il a exprimé sa volonté et se dit être ouvert à recevoir toute personne qui aurait l’ambition et la volonté de se faire former.

Agence d’information du Burkina

