Burkina /Fespaco : Le ministre de la Culture invite à une collaboration avec le CERAV/Afrique

Ouagadougou, 24 février 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a invité ce lundi matin, à Ouagadougou, les partenaires techniques et financiers (PTF) à collaborer avec le Centre régional pour les Arts Vivants en Afrique (CERAV/Afrique) afin d’atteindre ses objectifs.

« Le gouvernement du Burkina Faso, malgré un contexte national difficile, soutient le fonctionnement du CERAV/Afrique depuis sa création. Nous invitons chacun des partenaires techniques et financiers ici présents à œuvrer à une collaboration ou à des partenariats avec le Centre pour l’atteinte de ses objectifs », a déclaré le ministre lors de la table ronde des PTF du CERAV/Afrique, qui s’est tenue en marge de la 29ᵉ édition du FESPACO (22 février – 1ᵉʳ mars 2025).

Créé en mars 2016 et placé sous l’égide de l’UNESCO en tant que Centre de catégorie 2, le CERAV/Afrique a mis en place plusieurs initiatives en faveur des États africains et des professionnels de la culture.

Le ministre a cité le renforcement des capacités sur la mise en œuvre de la Convention 2005 de l’UNESCO, les réflexions sur le statut de l’artiste, les échanges sur la contribution des festivals de cinéma en Afrique, la mise en réseau des acteurs, l’accompagnement des États dans l’élaboration des rapports périodiques quadriennaux, ainsi que le développement d’un centre de ressources pour les experts et chercheurs.

Il a également évoqué la création du Prix CERAV/Afrique pour la mobilité et la diversité culturelle.

Cependant, certains projets ambitieux peinent à voir le jour en raison d’un manque de moyens, d’où la nécessité de cette table ronde pour mobiliser davantage de partenaires.

« Le CERAV/Afrique a besoin de l’accompagnement de ses partenaires pour remplir pleinement sa mission telle que définie par l’UNESCO et le gouvernement burkinabè », a insisté le ministre.

Il a salué les États et organisations de la société civile culturelle qui participent aux organes du CERAV/Afrique, notamment le Royaume du Maroc et son ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd.

L’ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso, Youssef Slaoui, parrain de la rencontre, s’est félicité de la collaboration fructueuse entre son pays et le CERAV/Afrique depuis 2016.

Il a rappelé que le Maroc est le premier État à siéger au Conseil d’administration du Centre et le premier à honorer ses engagements financiers en réglant huit années de cotisations.

Il a également mentionné la contribution des experts marocains aux activités du Centre, la participation d’une délégation marocaine à l’atelier régional d’octobre 2024 sur « la coopération et la diplomatie pour le développement des industries culturelles et créatives en Afrique », ainsi que la mise en œuvre de la Convention 2005 de l’UNESCO.

Conscient du rôle des industries culturelles et créatives comme moteurs de développement durable, Youssef Slaoui a souhaité que cette table ronde débouche sur des engagements concrets de la part des parties prenantes pour soutenir efficacement le CERAV/Afrique.

Le délégué général du Centre, Wendlasida Herman Pouya, a exprimé sa gratitude aux autorités burkinabè pour leur implication et soutien dans la mise en œuvre des programmes.

Il a également remercié l’UNESCO, les États partenaires et les bailleurs de fonds, dont les appuis ont permis au Centre de franchir des étapes majeures.

« Aujourd’hui, nous souhaitons aller plus loin en renforçant notre réseau de coopération et en mettant en place des mécanismes de financement durable », a déclaré Herman Pouya.

En reconnaissance des actions du Royaume du Maroc en faveur du CERAV/Afrique, le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a remis deux attestations de reconnaissance à l’ambassadeur Youssef Slaoui, l’une en son nom propre et l’autre au ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd.

Pour rappel, le 13 juin 2023, un accord tripartite a été signé à Paris entre le gouvernement du Burkina Faso, l’UNESCO et le CERAV/Afrique, reconduisant le Centre en tant que Centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO.

Le CERAV/Afrique est un instrument de coopération et d’échange ayant pour mission d’accompagner en Afrique la mise en œuvre de la Convention 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, d’appuyer le développement de politiques culturelles et de faciliter le partage d’informations et de bonnes pratiques.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata