FESPACO 2025 : La maladie mentale traitée dans le film « Demba », en lice pour l’Étalon d’or

Ouagadougou, 24 février 2025 (AIB) – Le film Demba du réalisateur sénégalais Mamadou Dia, projeté pour la presse lundi à Ouagadougou, aborde la question de la maladie mentale et se positionne comme un prétendant sérieux à l’Étalon d’or de Yennenga au 29ᵉ FESPACO.

Le réalisateur s’attaque à un sujet rarement traité au cinéma. Son personnage principal, Demba, s’apprête à prendre sa retraite après 30 ans de service à la mairie de sa petite ville natale, dans le nord du Sénégal.

Alors qu’un été particulièrement chaud s’installe et que le deuxième anniversaire de la mort de sa femme approche, Demba réalise qu’il est incapable de faire son deuil. Alors que sa santé mentale se détériore, il redécouvre un lien avec son fils, qu’il avait presque banni de sa vie.

Le synopsis du film résume cette exploration intime des tensions entre le deuil et la guérison, l’appartenance et l’éloignement, la santé mentale et les troubles psychiatriques. Il pose une question essentielle : « Comment une société qui n’a pas de mot pour désigner la dépression peut-elle y faire face ? »

Pour Martine Ndiaye, présidente du Festival Films Femmes Afrique de Dakar, Demba est « une œuvre absolument sérieuse ». Après avoir visionné le film au Centre de presse Norbert Zongo, elle salue la manière dont le sujet est traité : « La maladie mentale est rarement abordée dans nos films. Ici, Mamadou Dia l’explore avec une grande sensibilité et une richesse de détails impressionnante. »

Selon elle, le réalisateur a toutes ses chances pour remporter l’Étalon d’or. « Mamadou Dia a déjà prouvé son talent avec Baamum Nafi, son premier long métrage, qui est un excellent film. »

Ce qui l’a particulièrement marquée, c’est la façon de filmer du réalisateur. « Il utilise beaucoup de contre-jour, ce qui apporte une vraie esthétique à son œuvre. » Elle souligne également que la question de la maladie mentale reste un sujet tabou au Sénégal, rarement exploré au cinéma.

Engagé dans la compétition fiction long métrage, Demba a, selon Martine Ndiaye, « absolument toutes ses chances de décrocher l’Étalon d’or ».

Le FESPACO 2025 se tient du 22 février au 1ᵉʳ mars, sous le thème « Cinéma d’Afrique et identités culturelles ».

Agence d’information du Burkina

as/ata