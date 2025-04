Burkina–ABNORM–Atelier–Sensibilisation–Respect–Poids–Pain–Bonnes–Pratiques–Hygiène

Burkina : Des responsables et gérants de boulangeries sensibilisés sur le respect du poids du pain et les bonnes pratiques d’hygiène

Ouagadougou, 29 avril 2025 (AIB) – Des boulangers ont été sensibilisés mardi par l’Agence burkinabè de normalisation, de la métrologie et de la qualité (ABNORM), sur le respect du poids du pain et les bonnes pratiques d’hygiène, a constaté l’AIB.

« Dans certaines boulangeries, le constat est que les bonnes pratiques d’hygiène, les normes de qualité et les exigences relatives au poids du pain restent méconnues ou insuffisamment appliquées », a déclaré le directeur général de l’ABNORM, Habraham Somda.

M. Somda s’exprimait lors de l’ouverture de l’atelier d’information et de sensibilisation des responsables et gérants de boulangeries sur le contrôle du poids du pain et les bonnes pratiques d’hygiène, organisé par l’ABNORM, mardi 29 avril 2025 à Ouagadougou.

Cet atelier vise à inciter ces acteurs à mieux respecter la réglementation en matière de production et de commercialisation du pain, a-t-il ajouté.

Selon lui, les contrôles des prix et de la qualité menés en 2024 ont permis de constater, dans toutes les régions du Burkina, que certaines boulangeries méconnaissaient ou n’appliquaient pas suffisamment la réglementation en matière de qualité, de poids et d’hygiène.

« Il n’est pas rare de voir dans une boulangerie des boulangers portant des blouses crasseuses qui laissent vraiment à désirer. Il n’est pas rare non plus qu’un client voit passer une souris ou qu’il y ait des toiles d’araignée. Tous ces éléments constituent des signes de manque d’hygiène qu’il va falloir améliorer », a déploré le président de la Ligue des consommateurs, Dasmané Traoré.

Selon lui, le pain, produit de grande consommation, est malheureusement consommé sans être lavé.

Depuis sa production, « combien de mains le manipulent ? Dans quelles conditions est-il transporté ? Entreposé ? Quels insectes ont pu passer dessus ? Autant de risques qui montrent que les acteurs du pain méritent cette formation, qui va les amener à améliorer les conditions d’hygiène dans les boulangeries », s’est-il interrogé.

Les participants prendront acte et amélioreront le service pour le bonheur de tout le peuple burkinabè, a promis le directeur des ressources humaines du groupe HAJJAR, Boukari Derra.

Des thématiques spécifiques au secteur de la boulangerie, allant des bases de l’hygiène à la métrologie appliquée au pain, seront abordées au cours de cet atelier.

Agence d’information du Burkina

BAK/dnk/ata