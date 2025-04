Burkina-Gouvernance-Actions

Transformation structurelle : Le capitaine Ibrahim Traoré redonne une âme au Burkina Faso

Ouagadougou, 29 avril 2025 (AIB) – Sécurité, offensive agricole, souveraineté, industrialisation, réformes audacieuses, renaissance culturelle et vision panafricaine : la refonte du Burkina Faso se dessine sous la houlette du président Ibrahim Traoré.

En l’espaces de deux ans à la tête du Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a engagé une transformation structurelle de son pays. Porté par une vision panafricaniste héritée de Thomas Sankara, ce jeune leader de 37 ans incarne un renouveau radical.

Au-delà de lutte pour la reconquête de l’intégrité du territoire national, ses priorités sont, entre autres, la souveraineté nationale, la sécurité alimentaire, le rayonnement socio-économique et culturel du Burkina Faso.

Sur le plan sécuritaire, la réorganisation des Forces armées, la création de nouvelles unités, le recrutement massif de Forces combattantes et l’acquisition d’une importante quantité de matériels militaires, ont permis de neutraliser des milliers de terroristes et de récupérer des territoires.

Dans une démarche de souveraineté affirmée, le régime a dénoncé des accords militaires et économiques. Mieux, le Burkina Faso a expulsé de son sol, les troupes françaises.

Les dirigeants du pays ont adopté le port de la tenue traditionnelle made in Burkina Faso. Par exemple, le Faso Dan Fani a remplacé la toge unique des enseignants des universités et instituts ainsi que les toges des magistrats et des greffiers qui étaient auparavant importées à des coûts exorbitants.

L’indépendance économique s’illustre également par le contrôle accru des ressources minières, avec la révision du code minier.

L’économie connaît un regain d’activité avec l’inauguration d’usines de transformation de tomates et de textiles, la mise en œuvre du programme « Travaux routiers à haute intensité de main-d’œuvre ».

Cette performance se matérialise par une croissance du PIB de 17,5 % entre 2022 et 2024.

L’agriculture, soutenue par la distribution de 400 tracteurs et de près de 69 000 tonnes d’engrais aux producteurs, progresse vers l’autosuffisance alimentaire.

Sur le plan institutionnel, des initiatives audacieuses ont vu le jour : réduction de 30 % des salaires ministériels, création de tribunaux coutumiers, opération « Une province, un bosquet » pour la reforestation, et mise en place de la Commission de régulation des dysfonctionnements (CRD) pour lutter contre la corruption.

La diplomatie burkinabè prend un tournant stratégique avec la création de l’Alliance des États du Sahel, un pacte de défense mutuelle signé avec le Mali et le Niger en septembre 2023. En rompant avec la CEDEAO, le Burkina affirme son droit de choisir librement ses partenaires.

Enfin, sur le plan culturel, la tenue à bonnes dates et l’organisation réussie des récentes éditions du Semaine nationale de la culture (SNC) en 2024, puis du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) en 2025 démontre que la Burkina Faso demeure un pays fréquentable. Ces deux évènements sont devenus des vitrines du soft power burkinabè.

« Nos traditions sont notre bouclier contre l’impérialisme culturel », déclare souvent le président Traoré, dont les discours en mooré et en dioula suscitent l’adhésion populaire. « Nous ne serons plus les fantômes de notre propre histoire », se plait-il à rappeler.

Entre réalisme économique, souveraineté assumée et fièvre patriotique, le capitaine Ibrahim Traoré incarne un Burkina Faso qui ose s’inventer sans complexe.

Agence d’information du Burkina

MZ-OA/ata