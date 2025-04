Burkina–Culture–Journées–Communautés–Valorisation–Tô

Burkina: Deux jours pour valoriser le tô, un mets très prisé

Ouagadougou, 29 avril 2025 (AIB)- L’Institut des sciences des sociétés (INSS) du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) a débuté ce mardi les Journées des communautés pour valoriser le tô, un mets local très consommé.

L’événement, placé sous le thème « Savoirs et savoir-faire autour du tô », se tient du 29 au 30 avril 2025 à Ouagadougou et vise à mener diverses activités scientifiques et sociales en faveur de la valorisation des mets locaux, en particulier le tô.

« Il s’agit de rendre visible ce que nos mamans produisent, comme le tô, et de montrer aussi ce qui peut être fait avec les variétés améliorées de maïs de l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA) », a déclaré la directrice de l’INSS, Dr Aoua Carole Bambara/Congo.

Selon elle, l’INERA développe des variétés de maïs résistantes aux insectes et à la sécheresse qu’il faut valoriser, notamment à travers des mets issus des résultats de la recherche.

« Une vingtaine de représentantes des différentes communautés sont invitées à participer. Elles sont installées dans des stands pour présenter leurs mets. Chaque communauté a une manière spécifique de préparer le tô », a-t-elle indiqué.

La directrice a aussi précisé qu’il existe toute une culture autour du tô. Par exemple, chez les Mossé, ce plat se mange en famille, et les enfants, même s’ils sont rassasiés, ne peuvent se lever qu’après le signal de l’aîné.

« La préparation est tout un rituel : comment tenir la spatule, comment verser la bouillie… C’est toute cette culture que nous voulons valoriser et faire découvrir à la population. Des écoles sont d’ailleurs invitées pour permettre aux élèves de s’imprégner de ces réalités culinaires », a-t-elle ajouté.

Pour le Naaba Baongo de Gourcy, parrain de la cérémonie, le Burkina Faso, riche de sa diversité communautaire, doit faire de cette pluralité un véritable atout pour renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble, mis à mal par les forces du mal.

« C’est pourquoi, le tô, présent dans toutes les couches ethnoculturelles du Burkina, apparaît comme un dénominateur commun autour duquel les communautés peuvent se rassembler », a-t-il affirmé.

Le parrain a souligné que la préparation du tô diffère d’une communauté à une autre, constituant ainsi un symbole culinaire caractéristique de certaines identités ethniques.

« Ces modes de préparation varient selon les cérémonies. Le tô véhicule une identité culturelle », a-t-il poursuivi.

Selon lui, au Burkina Faso, le tô moaga diffère de celui des San. À partir de sa préparation et de sa composition, des personnes averties peuvent identifier les origines ethniques et culturelles de la méthode utilisée.

Mme Lamien Ouando Adiza, une exposante venue du pays Lyolo, a expliqué la symbolique du tô chez les Lyéla à l’occasion des cérémonies traditionnelles.

« Le tô lyéla peut se conserver de 7 à 10 jours. Lors de sa préparation, il est malaxé avec du beurre de karité pour éviter qu’il ne sèche. Il accompagne les cérémonies de baptême, de mariage, de funérailles, etc. », a-t-elle fait savoir.

