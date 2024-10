Burkina: Des individus interpellés dans le Sud-ouest après l’abandon d’un tracteur de l’État

Ouagadougou, 22 oct. 2024(AIB)-Le ministère de l’Agriculture a annoncé mardi, l’interpellation de citoyens, après l’abandon à Gbombrola (Sud-Ouest), d’un tracteur de l’État mis à la disposition des producteurs pour des labours gratuits.

Agence d’information du Burkina

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques (MARAH) a été saisi par une dénonciation faisant cas d’une mauvaise utilisation d’un tracteur affecté par l’État, aux fins de labours gratuits au profit des producteurs, dans la 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐛𝐨𝐦𝐛𝐫𝐨𝐥𝐚, 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐒𝐮𝐝-𝐎𝐮𝐞𝐬𝐭.

Selon les éléments de vérification qui nous sont parvenus, il ressort que ledit tracteur s’est effectivement embourbé, avant d’être abandonné depuis le mois d’août 2024, à 𝐆𝐛𝐨𝐦𝐛𝐫𝐨𝐥𝐚, alors qu’il se rendait dans le champ d’un producteur pour y effectuer des labours gratuits.

𝐒𝐮𝐢𝐭𝐞 𝐚̀ 𝐜𝐞𝐭 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭, 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐨𝐧𝐭 𝐞́𝐭𝐞́ 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐞́𝐞𝐬, 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐬 𝐦𝐢𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐥𝐥𝐞́𝐬.

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques voudrait une fois de plus rappeler à l’ensemble des acteurs en charge de la gestion des matériels et équipements agricoles en général, et des tracteurs en particulier, l’impérieuse nécessité d’une bonne gestion de ces équipements.

En tout état de cause, et comme cela a été relevé lors de la cérémonie de remise et de déploiement des tracteurs, 𝐚𝐮𝐜𝐮𝐧 𝐞́𝐜𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐢𝐭𝐞, 𝐝𝐞 𝐧𝐞́𝐠𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐮 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐮𝐯𝐚𝐢𝐬𝐞 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐭𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐥𝐬 𝐞𝐭 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐠𝐫𝐢𝐜𝐨𝐥𝐞𝐬 𝐧𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐥𝐞́𝐫𝐞́.

Pour finir, le département félicite la population paysanne pour sa résilience et les invite à dénoncer tout cas suspect de mauvaise gestion liée à ces matériels et équipements agricoles au numéro vert ci-dessous :

𝟓𝟏 𝟓𝟏 𝟑𝟒 𝟎𝟒.

𝗗𝗖𝗥𝗣/𝗠𝗔𝗥𝗔𝗛