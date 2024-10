Centre de formation de football professionnel : L’académie AD-DUHA présentée au Ministre Mahamadou SANA

Le Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, a reçu en audience, le lundi 21 octobre 2024, à Ouagadougou, l’ancien footballeur international burkinabè Boureima MAIGA. Accompagné par ses plus proches collaborateurs, Boureima MAÏGA est venu présenter l’Académie AD-DUHA, un Centre de formation de football professionnel dont il est le fondateur au Ministre SANA.

Au cours des échanges, il s’est agit pour le promoteur de ce Centre de formation, d’expliquer au Ministre de la Sécurité, comment il utilise son savoir-faire et son expérience dans le monde du sport professionnel pour accompagner la vision du Gouvernement en termes de sécurité. Selon l’ancien international burkinabè, le football est un sport très lucratif et son centre veut contribuer à la réduction du chômage et de la délinquance juvénile à travers la détection et la formation de jeunes talents dans le domaine du football.

Par ailleurs, a indiqué Boureima MAÏGA, la vocation internationale de ce centre, matérialisée par la présence de techniciens étrangers pour favoriser l’éclosion des jeunes talents, est une manière de montrer la résilience du peuple burkinabè malgré le contexte sécuritaire. Cette rencontre a été l’occasion aussi pour Boureima MAIGA de solliciter l’accompagnement et les orientations du Ministre de la Sécurité, le Commissaire divisionnaire de Police Mahamadou SANA, pour que le projet puisse atteindre ses objectifs. « Le Ministre de la Sécurité a apprécié le projet et a pris des engagements allant dans le sens de nous accompagner dans notre vision qui cadre avec celle de son département », s’est réjoui l’ancien footballeur international burkinabè Boureima MAÏGA.

L’Académie AD-DUHA est un Centre de formation de football professionnel créé en 2023. Elle est située dans la commune rurale de Pabré et compte à ce jour plus de 80 jeunes qui allient études et football.

DCRP/MSECU