Burkina-Cuba : Le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla discute coopération avec le président Ibrahim Traoré

Ouagadougou, 15 mars 2025 (AIB)-Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé ce vendredi après-midi, une audience au ministre des Affaires étrangères de la République de Cuba, M. Bruno Rodriguez Parrilla. Les échanges ont porté entre autre sur la coopération entre les deux pays.

« Je viens d’avoir une excellente réunion avec le président Traoré, au cours de laquelle nous avons confirmé les liens d’amitié qui unissent le Burkina Faso et Cuba », a déclaré le chef de la diplomatie cubaine, à l’issue de l’audience.

M. Bruno Rodriguez Parrilla a souligné la volonté des deux États de poursuivre leur coopération pour la concrétisation des objectifs de paix, de développement international, de développement des peuples en Afrique, en Amérique latine.

« Nous avons partagé des points de vue en commun sur l’agenda international. Nous nous sommes félicités de la coopération réciproque que nous maintenons entre nos deux pays, car pour Cuba, le Burkina Faso et l’Afrique continuent d’être une priorité, inspirée des relations historiques de nos deux peuples et de nos deux nations, et de l’amitié historique également entre les présidents Thomas Sankara et Fidel Castro », indique Bruno Rodriguez Parrilla.

Le ministre cubain dit se réjouir de l’engagement commun des deux gouvernements dans la lutte pour les causes justes.

Le ministre cubain des Affaires étrangères a aussi exprimé sa gratitude au peuple, au gouvernement et au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré pour la solidarité vis-à-vis de Cuba.

