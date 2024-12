BURKINA-AGRICULTURE-PRODUCTION

Burkina/Agriculture : Le président du Faso veut diminuer les importations et accélérer la transformation

Ouagadougou, 31 déc. 2024 (-AIB)-Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a déclaré, mardi qu’il engagera des réformes au plan agricole pour diminuer les importations et accélérer la transformation des produits sur place.

« Nous avons intensifié, en matière d’agriculture, notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d’avoir une très bonne pluviométrie sur l’ensemble du territoire national », a indiqué le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a précisé que la production a été exceptionnelle et « nous allons poursuivre dans ce sens ».

« Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rentes telles que le cacao, le café, l’avocat, le blé, et bien d’autres qui devront permettre de stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso et aussi de transformer ces matières premières, voire les revendre à l’extérieur pour faire entrer les devises dans notre pays », a-t-il soutenu.

Le président du Faso a également expliqué que sur le volet de l’élevage, plusieurs projets ont été menés au cours de l’année 2024, notamment le renouvellement du cheptel à travers plusieurs initiatives.

« Nous sommes également en train de mettre en place un système pour l’alimentation du bétail et du poisson », a ajouté le capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina

HB/no/ata