Burkina/Agriculture : Le gouvernement veut réduire la dépendance alimentaire du pays dans les plus brefs délais

Ouagadougou, 27 déc. 2024 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a déclaré vendredi, lors de son Discours de politique générale (DPG), que le gouvernement ambitionne de réduire la dépendance alimentaire du pays dans les plus brefs délais afin de limiter les importations de produits agricoles.

« Nos importations de produits alimentaires ont plus que triplé au cours des deux dernières décennies, et les dépenses alimentaires représentent l’un des plus gros postes de dépense des ménages », a affirmé le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le chef du gouvernement, qui s’exprimait vendredi à Ouagadougou devant les députés, a insisté sur la nécessité de réduire rapidement la dépendance alimentaire du pays vis-à-vis du reste du monde.

Il a également souligné que l’État doit prendre une résolution ferme pour accroître les capacités de production alimentaire, contribuant ainsi au bien-être des populations.

« La relance et le développement de l’économie de notre pays requièrent, de la part du gouvernement, des efforts accrus pour accompagner les secteurs de production et atténuer les effets de la crise sécuritaire», a-t-il déclaré.

