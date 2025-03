Boulgou : Une clinique mobile réalise environ 841 tests en une journée

Boussouma, 14 mars 2025 (AIB)- Le Centre médical de la commune de Boussouma, avec l’appui du district sanitaire de Garango, de la direction régionale de la santé et de l’Association des ressortissants de la localité en Italie (ARBI), a organisé, vendredi, une journée de dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus, du cancer du sein, de l’hépatite et du VIH/SIDA au profit des populations de la commune de Boussouma et des villages environnants.

Cette journée de dépistage a mobilisé l’équipe de la clinique mobile, les autorités locales, une équipe du district de Garango et celle de la direction régionale de la santé du Centre-Est.

L’opération a permis de réaliser 303 inspections visuelles après application du Lugol pour le dépistage des lésions précancéreuses, 250 tests de dépistage du VIH et 288 tests de dépistage de l’hépatite B, soit un total de 841 tests effectués sur place grâce au soutien de la clinique mobile.

La médecin-cheffe du district de Garango, Germaine Kansié, a déclaré :

« Cette initiative vise à faciliter l’accès aux soins et à renforcer la prévention pour la santé des populations. Je remercie la population de Boussouma pour sa forte mobilisation. Nous demandons surtout aux femmes de poursuivre l’auto-palpation des seins et de ne pas hésiter à consulter nos services dès qu’elles remarquent quelque chose d’anormal au niveau du sein. Un grand merci à tous les acteurs qui ont contribué au succès de cette journée de dépistage et de sensibilisation. »

Agence d’Information du Burkina (AIB)