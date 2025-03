Bogandé : Des anciens élèves de Manni et la Coordination départementale des femmes expriment leur solidarité aux forces de sécurité

Bogandé, 8 mars 2025 (AIB) – Les anciens élèves de Manni, ayant fréquenté les établissements scolaires de la localité entre 1970 et 1990, ainsi que la Coordination départementale des femmes, ont manifesté, le samedi 8 mars 2025, leur solidarité envers les forces de sécurité locales en leur apportant un soutien en vivres et en moyens financiers.

Ces anciens élèves et la Coordination départementale des femmes ont réaffirmé leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans leur communauté. À cet effet, ils ont remis des vivres et une contribution financière aux forces combattantes de Manni.

Le don des anciens élèves de Manni comprenait une tonne de riz, cinq bidons d’huile de 20 litres et une enveloppe de 350 000 francs CFA.

De son côté, la Coordination départementale des femmes de Manni a offert 15 sacs de riz, un bidon de 25 litres d’huile et une somme de 100 000 francs CFA au profit des forces de défense et de sécurité ainsi que des Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP).

« En tant que générations ayant grandi et appris dans cet environnement, nous avons un devoir moral de contribuer au bien-être de notre localité », a déclaré le porte-parole des anciens élèves.

Par ce geste, les donateurs entendent exprimer leur soutien aux efforts des autorités sécuritaires pour assurer la protection des citoyens et préserver un cadre de vie paisible et harmonieux.

« Nous nous engageons à sensibiliser les jeunes de notre commune aux valeurs du respect, de la paix et de la coopération avec les forces de l’ordre, afin de contribuer à une atmosphère de confiance et de solidarité », ont-ils affirmé.

Le deuxième vice-président de la délégation spéciale communale de Manni, G. Emmanuel Dabourgou, présent lors de la remise, a salué cet engagement citoyen.

« Le soutien que vous apportez à nos forces de défense est un acte de grande valeur. Vous montrez l’exemple de ce que signifie être un citoyen engagé, responsable et solidaire. C’est une preuve de votre dévouement à la cause commune et de votre détermination à contribuer à la préservation de la paix et de la sécurité », a-t-il souligné.

Ces gestes, perçus comme un message fort d’unité et de cohésion sociale, s’inscrivent dans un élan de mobilisation en faveur de la stabilité et du bien-être de la commune de Manni.

Agence d’Information du Burkina (AIB)