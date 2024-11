Burkina-Boulgou-Don-OEV

Boulgou : Une association remet des kits aux Orphelins et enfants vulnérables (OEV), à Bittou

Bittou, (AIB) – L’Association des veuves et orphelins résidents de Bittou offrent des kits aux enfants aux Orphelins et enfants vulnérables (OEV), le dimanche 17 novembre 2024 à Bittou.

L’Association des veuves et orphelins résidents de Bittou (AVORB) a remis des kits scolaires et des produits alimentaires à 120 Orphelins et enfants vulnérables (OEV) de Bittou.

Ces kits sont composés de 50 sacs de riz, 30 sacs d’écoliers, 20 académies et les frais de scolarité de ces OEV.

La cérémonie de remise des dons a été présidé par le préfet, président de la délégation spéciale de Bittou Mohamed Lamine Diabaté.

L’objectif de ces dons est d’aider à ces OEV à s’épanouir comme les autres enfants et soulager leurs parents, fait savoir le responsable de l’association.

Il a été possible grâce au financement du fonds de solidarité envers les malades et orphelins du Sida (FS MOS) du Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (SP CNLS-IST).

Cette remise s’est effectuée en présence également du chef de service communale de l’action sociale, une mission des membres du service régional de l’antenne régional du SP CNLS-IST de la région du Centre-Est.

Agence d’information du Burkina

IZ/dnk/ata