Faso Ligue 1 : une 10e journée en hommage aux FDS, VDP et PDI

Ouagadougou, 21 nov. 2024 (AIB) – La Ligue de football professionnel (LFP), sous l’égide de la Fédération burkinabè de football (FBF) rend hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et aux Personnes déplacées internes (PDI) à la faveur de la 10e journée du Faso Foot Ligue 1 (championnat national de football de première division) du 22 au 24 novembre.

Lors de cette journée, l’Union sportive des forces armées (USFA) et l’Association sportive des Douanes (AS DOUANES) les équipes de corps d’armes s’affronteront le dimanche 24 novembre au stade municipal Issoufou Joseph Conombo de Ouagadougou. Le ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, parrain sportif de ce match sera présent pour donner le coup d’envoi.

« A travers cette journée, les acteurs du football burkinabé rendront un hommage vibrant aux FDS et les VDP engagés sur le théâtre de la reconquête du territoire ainsi que nos vaillantes PDI », a indiqué la LFP.

Les actions d’hommage durant ces trois jours de championnat sont, « la minute de silence en la mémoire des forces combattantes avant le début des matchs, le port de brassards blancs par les acteurs (joueurs et officiels) pour matérialiser l’espoir des Burkinabè à un retour de la paix et la sécurité, le port du drapeau national par chaque équipe en symbole de l’unité nationale, l’exécution de l’hymne nationale et la montée des couleurs (si possible) ».

Les organisateurs du Faso Foot Ligue 1 comptent également prendre « une photo des deux équipes et les officiels avec le drapeau national, un coup d’envoi de chaque sera donné par un FDS, un VDP ou un PDI, les supporteurs sont invités à porter des maillots aux couleurs nationales, une collecte de fonds dans les stades au profit du Fonds de soutien patriotique ».

Pour la collecte de fonds, les Ligues régionales mettront en place une organisation pour faciliter la contribution des clubs, les autres organisations sportives et les bonnes volontés suivant des modalités qu’elles préciseront.

Les oppositions de la 10e journée

22 novembre 2024

REAL DU FASO # RCK : (Stade MIJC à 15h30)

RAHIMO FC # EFO : (Stade Wobi à 15h30)

23 novembre 2024

ASFA-Y # VITESSE FC (Stade MIJC à 15h30)

SPORTING C. # RCB : (Stade M. Banfora à 15h30)

SC MAJESTIC # ASEC-K : (CNT/FBF à 15h30)

SALITAS FC # AS SONABEL : (Terrain USFA à 15h30)

24 novembre 2024

AS DOUANES # USFA : (Stade MIJC à 15h30)

ASFB # USCO : (Stade Wobi à 15h30)

Classement à l’issue de la 9e journée

1re : AS SONABEL : 17 pts +8

2e : USFA : 17 pts+4

3e : ASFB : 16 pts+4

4e : RCK : 16 pts+0

5e : AS DOUANES : 15 pts+5

6e : RAHIMO FC : 15 pts+4

7e : RCB : 14 pts+3

8e : VITESSE FC : 12 pts+8

9e : REAL DU FASO : 12 pts – 1

10e : EFO : 11 pts+1

11e : SC MAJESTIC : 11 pts+0

12e : SPORTING C. : 9 pts – 2

13e : SALITAS FC : 9 pts – 6

14e : ASFA-Y : 7 pts – 5

15e : USCO : 6 pts – 12

16e : ASEC-K : 5 pts – 11

Agence d’information du Burkina

