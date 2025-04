Burkina/Boulgou-Lancement-Tournoi

Boulgou : le président de la délégation spéciale de la commune de Bittou donne le coup d’envoi

Bittou,28 avril z025 (AIB) – Le Président de la délégation spéciale de la commune de Bittou (PDS) de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté, a donné le coup d’envoi du tournoi du football inter- services, maracana petits poteaux, 2e édition, le samedi 26 avril 2025 sur le terrain de la salle polyvalente de Bittou.

Le but du tournoi inter- service maracana, est de prôner la cohésion sociale et la solidarité. C’est pourquoi, tous les corps constitués, les fonctionnaires, les commerçants, les orpailleurs et les artisans ont été invités à ce tournoi.

Le thème de ce tournoi est : ‘’Bittou Tii nongo ‘’, Bittou est bon, en langue bissa. Étaient présents à l’ouverture, les directeurs des services, les forces de l’ordre et de défense et les supporters

Le président de la délégation spéciale de la commune de Bittou, préfet du département de Bittou, Lamine Diabaté, par ailleurs, parrain de ladite cérémonie, a invité les joueurs et les supporters à un esprit de fair-play sur le terrain. Il a aussi salué la présence des autorités, avant de donner le coup d’envoi de la compétition.

Le match d’ouverture a opposé l’équipe des enseignants du primaire à l’équipe des commerçants, soldé par un score nul de o but partout, après 50 mn de jeux partout.

Pour cette deuxième édition du tournoi interservices, 12 équipes ont pris part à cette compétition. La cérémonie s’est terminée par la musique et la danse traditionnelle des jeunes filles

Agence d’information du Burkina

IZ/dnk/ata