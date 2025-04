Burkina-Ganzourgou-Sport-Culture-Ecole-Primaire-Clôture

Ganzourgou : La CEB de Zorgho démarre la clôture de ses activités culturelles et sportives dans l’enthousiasme

Zorgho, 29 avril 2025 (AIB) – La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Zorgho a entamé le mardi 29 avril 2025, la clôture de ses activités culturelles et sportives au titre de l’année scolaire 2024-2025. C’était à l’école Kambambori « A », en présence du chef de la circonscription, M. Raogo Jean Claude OUÉDRAOGO, et sous le parrainage de Mme Alix Vébamba, directrice de l’école Zorgho secteur 4.

Élèves, enseignants, encadreurs et parents d’élèves se sont fortement mobilisés pour vivre cette première journée riche en sons, en couleurs et en émotions. Les compétitions ont porté sur plusieurs disciplines tant sportives que culturelles.

En athlétisme, les jeunes compétiteurs ont rivalisé d’ardeur dans les épreuves de vitesse et de saut en longueur, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Du côté de la culture, les écoles ont brillé par leur créativité et leur engagement dans des épreuves telles que l’exécution de l’hymne national en mooré, le récital, le ballet moderne, le playback, la danse traditionnelle et le théâtre.

Le Secrétaire général de l’Organisation du sport, de la culture et des loisirs à l’école primaire (OSCLEP), M. Rasmané Zoungrana, a salué la mobilisation des écoles malgré les difficultés rencontrées. Il a remercié la marraine pour son soutien et encouragé les élèves à poursuivre dans cet élan de participation active.

Pour le représentant du chef de la CCEB, M. Moussa Thiombiano, « en culture, il n’y a pas de compétition, l’essentiel est de participer ». Il a exprimé sa satisfaction devant la diversité des prestations.

Les résultats de la journée ont consacré l’école de Sapaga « B » comme première au récital, tandis que l’école Kambambori « A » a remporté la première place en ballet moderne et en playback. L’exécution de l’hymne national en mooré a été dominée par l’école de Bouglem, qui s’est également illustrée dans la danse traditionnelle. Quant au théâtre, seule l’école Kambambori A y a pris part.

La journée du 30 avril 2025 sera consacrée à la grande finale du tournoi de football, prévue au stade omnisports de Zorgho.

Agence d’information du Burkina

