Burkina – Sahel – conférence- publique- soutien-president – Faso

Dori : Les sahéliens lèvent le bouclier contre toute velléité déstabilisatrice contre le capitaine Ibrahim Traoré.

Dori, 30 avr. 2025 (AIB)-La section régionale de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Sahel (CNAVC) a organisé à Dori , le mercredi 30 avril 2025, une conférence publique dans le but de lever le bouclier contre la déclaration hasardeuse et infondée du général américain Michaël Eliot Langley et toute autre velléité déstabilisatrice contre le régime du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré,

La salle de conférence de la mairie de Dori a abrité une conférence publique organisée par la section régionale de la coordination nationale des associations de la veille citoyenne du Sahel (CNAVC).

Selon le porte-parole de la veille citoyenne du Séno, M Amadou Dicko, cette conférence publique vise à expliquer aux participants la situation politique actuelle du Burkina Faso, les enjeux et les motifs des convoitises dont le pays fait l’objet.

Monsieur Dicko s’est appuyé sur la sortie récente, hideuse et hasardeuse du général américain Michaël Eliot Langley, dans laquelle il a affirmé sans aucun fondement que les dividendes de l’exploitation minière ne profitent pas à toute la nation burkinabé.

Monsieur Dicko a exhorté les participants et l’ensemble de la population de la région du Sahel à dresser comme un seul homme afin de faire échec à toute entreprise déstabilisatrice contre le pays des hommes intègres.

Présent à cette rencontre publique, le gouverneur de la région du Sahel M Abdoul Karim Zongo a salué la mobilisation et la disponibilité des populations de la région du Sahel pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso

Pour lui ce sont les mêmes manèges que les impérialistes ont utilisé pour déstabiliser les pays comme la Libye et l’Iraq, qu’ils comptent faire dans les pays de la confédération des états du Sahel notamment au Burkina Faso.

Le gouverneur a conclu que la révolution progressiste et populaire du capitaine Ibrahim Traoré, ne connaîtra pas la même tragique que les impérialistes et leurs vallets locaux ont réservé à la révolution démocratique et populaire du capitaine Thomas Sankara.

Ali Mamoudou Maiga

AIB Séno

Légende photos