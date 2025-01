Boucle du Mouhoun : La commune de Sono ravitaillée grâce à la bravoure du BIR 10

Dédougou, le 23 janvier 2025 (AIB) – Les hommes du 10e Bataillon d’intervention rapide (BIR 10), basés à Dédougou, ont bravé de nombreux dangers pour ravitailler la commune de Sono, dans la province de la Kossi, en produits de première nécessité. Le convoi, composé d’une dizaine de camions, a dû désamorcer une vingtaine d’engins explosifs improvisés avant d’atteindre sa destination. Cet acte de bravoure et de dévouement a non seulement permis d’approvisionner la population locale, mais a également renforcé les liens entre l’armée et la population.

Les Forces combattantes poursuivent chaque jour leur mission de reconquête de l’intégrité territoriale, au prix de nombreux sacrifices. Parallèlement, elles s’investissent dans l’approvisionnement des localités en produits essentiels.

Le BIR 10, reconnu pour son engagement pour la sécurité et le bien-être des populations, a conduit cette opération de ravitaillement en réponse aux besoins urgents des habitants de Sono. Sous la direction de leurs officiers, les soldats ont mobilisé les ressources nécessaires pour acheminer les camions chargés de marchandises jusqu’à cette localité.

Selon les informations recueillies, l’opération n’a pas été de tout repos. Plusieurs engins explosifs improvisés ont été détruits au passage du convoi. Grâce au professionnalisme et au courage des soldats, le convoi a mis deux jours pour atteindre Sono. Les troupes ont regagné leur base à Dédougou, jeudi 23 janvier 2025.

Sur place, en collaboration avec les autorités locales, les soldats ont veillé à ce que l’opération se déroule dans un climat de confiance et de respect. Les infirmiers du BIR 10 ont profité de leur séjour pour offrir des soins d’urgence aux populations. Cette initiative, largement saluée, a été accueillie avec gratitude par les habitants de Sono, qui ont exprimé leur reconnaissance pour l’engagement et le courage des soldats.

Au-delà de l’aide matérielle, cette opération a renforcé le sentiment de sécurité et de solidarité au sein de cette communauté.

Le ravitaillement de la commune de Sono illustre le rôle crucial des forces armées dans le soutien aux populations civiles en période de crise. En répondant efficacement aux besoins essentiels, le 10ᵉ Bataillon d’intervention rapide a non seulement soulagé les souffrances des habitants, mais a également renforcé la résilience sociale et le tissu communautaire dans la région.

Cette action exemplaire témoigne de la capacité de l’armée à dépasser ses missions traditionnelles en s’investissant activement dans le bien-être des populations

Agence d’information du Burkina