Burkina-Gnagna-Éducation

Bogandé : Le multilinguisme au cœur d’une conférence scolaire pour promouvoir la cohésion sociale

Bogandé, 28 avr. 2025 (AIB)- Le Club d’anglais du Lycée municipal Bantia de Bogandé a organisé samedi, une journée culturelle pour sensibiliser les élèves à l’importance du vivre-ensemble à travers la reconnaissance et la valorisation de la diversité linguistique et culturelle.

Placée sous le thème « Le multilinguisme, un outil de cohésion sociale », cette activité, organisée le samedi 26 avril 2026 au lycée municipal de Bantia de Bogandé, visait à sensibiliser les élèves sur l’importance du vivre-ensemble à travers la reconnaissance et la valorisation de la diversité linguistique et culturelle.

Sa Majesté Yempaabou Lankoandé, chef de canton de Bogandé, a salué l’initiative du club d’anglais, tout en invitant les élèves à faire preuve d’attention et d’ouverture d’esprit pour tirer le meilleur profit de cette conférence.

« Le multilinguisme est une richesse. Il permet de comprendre l’autre, de mieux vivre ensemble et d’éviter les conflits liés à l’ignorance des différences », a affirmé le conférencier, Kiri Lankoandé, inspecteur de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle.

Le co-conférencier, Moussa Haro, chef du service des sports et de la culture à la CEB de Bogandé, a également souligné que la maîtrise de plusieurs langues facilite non seulement la communication, mais renforce aussi le sentiment d’appartenance à une communauté plurielle et solidaire.

Les élèves, visiblement intéressés, ont activement participé aux échanges, témoignant de leur vif intérêt pour les questions liées à la paix, à la tolérance et à la cohésion sociale.

Le proviseur de l’établissement, Félix Sonkondila, a encouragé et félicité le club d’anglais, avant de l’inviter à multiplier ce genre d’activités, qui, selon lui, participent pleinement à la formation des jeunes.

Selon Francis Lankoandé, parrain de l’évènement et par ailleurs trésorier de l’APE dudit établissement, de telles initiatives sont à soutenir et à accompagner.

La journée a également été mise à profit pour organiser diverses activités, parmi lesquelles une collecte de sang, soldée par la récolte de 70 poches, une kermesse où les élèves ont présenté et vendu des mets locaux à l’appréciation du public.

Sur le plan sportif, un match de gala a mobilisé la communauté éducative à l’issu duquel, élèves et professeurs du club d’anglais ont été battus au score de 1-2 par une autre équipe composée d’élèves et professeurs de l’établissement.

Ce que l’on a surtout retenu sur le terrain, c’est la satisfaction générale pour le fair-play qui a prévalu tout au long de la rencontre.

Pour clôturer en beauté cette journée culturelle, le club d’anglais a organisé une nuit culturelle, ponctuée par la projection d’un documentaire sur Thomas Sankara, figure emblématique du patriotisme, ainsi que par des playbacks et des sketchs.

Le président du club d’anglais, Dayamba Parfait, a remercié les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que tous les invités pour leur présence et leur engagement constant en faveur de l’éducation et du développement de la jeunesse.

Cette journée culturelle aura sans doute permis aux élèves de mieux comprendre le rôle fondamental que peut jouer le multilinguisme dans la construction d’une société harmonieuse et inclusive.

Agence d’Information du Burkina

