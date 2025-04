Burkina- Presse-Revue

Burkina : Kundé d’or et renouvellement du bureau exécutif du REN-LAC au menu des quotidiens

Ouagadougou 28 Avril 2025 (AIB)- Les quotidiens burkinabè de ce lundi font écho de la 23ème édition du Kundé d’or remporté par l’artiste musicien Floby et de la nomination du nouveau secrétaire exécutif du REN-LAC.

« Floby remporte son 3e Kundé d’or », affiche le quotidien d’Etat, Sidwaya qui indique que l’artiste l’a remporté grâce à son dernier opus « Burkina Faso » paru en 2024.

Selon le journal l’artiste a dédié son prix aux Burkinabè et particulièrement aux forces combattantes.

Le journal quotidien, Le Pays précise qu’en plus de l’or, floby repart le Kundé de l’album le plus joué en discothèque et celui de la musique moderne d’inspiration traditionnelle.

Dans un autre registre, le journal, parle du nouveau secrétaire exécutif du RENLAC Pissawanba Ouédraogo, élu à l’unanimité lors de la 25e assemblée générale ordinaire du réseau qui s’est tenu les 25 deniers à Ouagadougou.

Pour le quotidien d’Etat, Pissawanba Ouédraogo remplace à ce poste Sagado Nacanabo pour un mandat de 3 ans. Il a confié que sa première mission est de consolider les acquis que le RENLAC a eu à engranger.

Et le doyen des quotidien privé, L’Observateur Paalga, de préciser qu’au cours de la cérémonie, le premier prix de la lutte anti-corruption, édition 2024 a été décerné à Hervé d’Afrik du courrier confidentiel pour son enquête « 500 millions de FCFA pour la communication en période de crise et de guerre : qui se cache derrière l’entreprise IM-PRINT ? ».

Agence d’Information du Burkina