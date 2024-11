urkina-Bobo-Dioulasso-Opération-Coup-Balai

Bobo-Dioulasso : La population invité à adhérer à l’opération Coup de balai volontaire pour assainir leur cadre de vie

Bobo-Dioulasso, 29 nov. 2024 (AIB) – Le représentant de de la gouverneur des Hauts-Bassins, Souleymane Drabo, a lancé vendredi à Bobo-Dioulasso, l’opération Coup de balai volontaire, invitant la population à adhérer à l’initiative qui permettra de redonner un visage reluisant à la capitale économique.

Le représentant de de la gouverneur des Hauts-Bassins, Souleymane Drabo, a salué l’opération Coup de balai volontaire, qui permettra de donner un visage plus reluisant à la ville.Selon M. Drabo, la ville en avait besoin, car, la capitale économique est « jonchée d’insalubrité » qui ternit son image et empêche de voir ses potentialités.

Aussi, il a exhorté la population à adhérer à cette initiative qui permettra de nettoyer la cité.Pour le secrétaire général du Programme national de volontariat du Burkina Faso (PNVB), Amadou Sankara, l’opération Coup de balai volontaire vise à accompagner et à apporter la contribution de son institution à travers les volontaires.« Nous les avons missionnés sur le terrain en vue d’une mobilisation générale pour non seulement faire des actions de salubrité mais également des sensibilisations sociales pour que l’ensemble de la population puisse contribuer à l’hygiène de notre cadre de vie », a indiqué M. Sankara.Pour le chargé de l’Initiative présidentielle à la présidence du Faso, Dominique Konombo, l’opération Coup de balai volontaire, « vise à assainir notre cadre de vie et à préserver l’environnement ». Elle vise également à inculquer la responsabilité environnementale a la population afin que celle-ci soit des vecteurs de sensibilisation auprès de leur communauté, a ajouté M. Konombo.L’Opération Coup de balai volontaire est une initiative du Groupement d’intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) mise en œuvre en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB).

L’opération Coup de balai volontaire mobilise 700 volontaires et les populations locales. Elle s’est déroulée du 16 au 18 novembre à Gaoua dans la région du Sud-ouest, du 25 au 27 novembre à Banfora dans la région des Cascades et se poursuit du 29 novembre au 1er décembre à Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Il s’agit d’une phase pilote qui sera étendue à l’ensemble du pays en 2025.

Agence d’information du Burkina

DNK/ATA