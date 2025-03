Bobo-Dioulasso: des journalistes découvrent le travail acharné des agents de la nationale de l’électricité

Bobo-Dioulasso, 28 mars 2025 (AIB) – Pendant 48 heures, des journalistes et des membres d’organisations de la société civile ont effectué une immersion au sein du poste de Kôdeni et de la centrale électrique Bobo II. Objectif : mieux appréhender les mécanismes de production, de transport et de distribution de l’énergie par la SONABEL dans cette partie du Burkina.

Cette visite, organisée les 27 et 28 mars 2025, a permis aux participants de visiter les installations essentielles de la nationale de l’électricité. Guidés par un chronogramme rigoureux et respectant des mesures de sécurité strictes, ils ont d’abord visité le poste de Kôdeni. Selon les experts, cette infrastructure joue un rôle crucial dans le transport et la distribution de l’électricité.

Seydou Sanou, chef de section du poste, a expliqué que cette installation assure la répartition de l’énergie importée et produite sur le réseau national interconnecté.

« Le dispatching de Kôdeni reçoit l’électricité en provenance des différentes sources de production avant de la distribuer via des transformateurs qui abaissent la tension, permettant ainsi son acheminement vers les consommateurs », a-t-il précisé.

Après cette première étape, les journalistes et les acteurs de la société civile se sont dirigés vers la centrale thermique de Bobo II. Ils y ont découvert l’ancien centre des machines, comprenant cinq groupes installés depuis 1987 et produisant 15 MW, ainsi que le nouveau centre, doté de moteurs modernes installés en 2015 et produisant 40 MW.

La visite s’est poursuivie dans les différents compartiments des installations, notamment la salle des commandes, un service où les agents supervisent 24h/24 les paramètres du réseau électrique.

Félix Sawadogo, chef du département de production thermique des agences commerciales de la SONABEL, a souligné l’importance de la centrale Bobo II dans le paysage énergétique burkinabè.

« Elle dispose d’une puissance installée d’environ 69 MW, avec une puissance exploitable de 46 MW actuellement. Elle contribue à hauteur de 10% de la demande sur le réseau national interconnecté (RNI) », a-t-il indiqué.

Il a également salué le travail acharné des techniciens qui, dans des conditions difficiles, assurent l’entretien des groupes électrogènes afin de garantir une production suffisante pour répondre à la forte demande.

Après l’étape de Ouagadougou, cette immersion a permis aux professionnels des médias et à la société civile de constater les défis auxquels est confrontée la SONABEL pour garantir la continuité du service public en énergie électrique surtout en cette période de forte canicule.

Agence d’Information du Burkina

