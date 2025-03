Burkina/Komondjari-Religion-rupture collective

Komondjari/ Rupture collective : Le Haut-commissaire appelle à la tolérance religieuse

Gayéri, le 30 mars 2025-(AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Komondjari Valentin Gnanou a invité les confessions religieuses de la région à promouvoir la tolérance religieuse et la cohésion sociale, à l’occasion d’une rupture collective,le samedi 29 mars 2025, à la grande mosquée du secteur 2.

Cette initiative a rassemblé les membres de toutes les communautés et les confessions religieuses, cela temoigne la cohésion sociale, l’unité, la fraternité, la tolérance religieuses au sein de la population, a déclaré Le Haut-commissaire de la province de la Komondjari Valentin Gnanou.

Selon lui, la journée d’engagement patriotique et de participation citoyenne favorise le vivre ensemble, la tolérance, l’amour et l’acceptation de l’autre.

“Ce sont des valeurs que nous sommes en train de perdre et qu’il faille revaloriser” a-t-il insisté.

L’imam du vendredi de Gayéri, Mahamadi Sawadogo, de son côté a souhaité que cette communion soit le fondement d’une vraie cohésion sociale, de fraternité, d’amour du prochain et de tolérance religieuse.

“Nous constituons une même famille, c’est cela la solidarité, la cohésion sociale. Unissons-nous et prions que Dieu apporte la paix dans nos familles, nos provinces et dans tout le Burkina”, a-t-il exhorté.

Pour sa part, le pasteur de l’église EE/SIM du secteur 3 de Gayéri Yempabou Haro, a souligné que “cette rencontre renforce en nous la cohésion sociale et le vivre ensemble”.

“Nous prions Dieu que cette initiative soit une continuité pour toutes les communautés religieuses de la province et que Dieu apporte la paix pour le pays” a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina