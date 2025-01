Burkina-Bazèga-Accident

Bazèga : Un camion-citerne se renverse à Toécé, aucune perte en vie humaine

Kombissiri, 23 janv. 2025 (AIB) – Dans la mi-journée du mercredi 22 janvier 2025, un camion-citerne transportant du diésel s’est renversé à Kosmassom, dans la commune de Toécé. Aucun incident majeur n’est à déplorer après l’intervention de la police nationale et des sapeurs-pompiers, a appris l’AIB.

Selon les sources sécuritaires, l’accident est survenu aux environs de 13 heures, sur la route nationale 5, axe Ouagadougou-Pô-frontière du Ghana, au niveau du village de Kosmassom, dans la commune de Toécé.

Il s’agissait d’un camion-citerne transportant du diésel en provenance du pays voisin, le Ghana.

D’après nos sources, l’accident serait probablement dû à un excès de vitesse. Le camion-citerne, en direction de Ouagadougou, suivait un autre camion à l’entrée de Toécé, au niveau du village de Kosmassom. En raison du ralentissement du premier camion à cause des bandes rugueuses, et faute de respect de la distance de sécurité, le conducteur n’a pas pu freiner à temps.

Pour éviter le camion devant lui, il a changé de trajectoire, mais a percuté un autre camion en stationnement en face et s’est renversé.

Les agents du commissariat de police du district de Toécé, alertés, se sont rendus sur les lieux pour sécuriser la zone, assistés par les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), sous la coordination du directeur provincial de la police nationale du Bazèga, le commissaire principal de police Saïdou Ouoba.

Le conducteur du camion, légèrement blessé, a été évacué au centre médical de Toécé. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur place, ont assuré l’assistance technique pour le transvasement du diésel dans un autre camion-citerne.

Selon les mêmes sources sécuritaires, l’opération de transvasement s’est achevée aux environs de 2 heures du matin, dans la nuit du 22 au 23 janvier. Aucun incident majeur n’a été signalé, et la circulation n’a pas été perturbée.

Agence d’information du Burkina

