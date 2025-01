Burkina-Bazèga-Catholicisme-Journée-Communautés

Bazèga : Les fidèles catholiques appelés à l’unité

Kombissiri, 28 janv. 2025 (AIB) – Les fidèles catholiques de la paroisse saint Joseph Artisan de Kombissiri ont été appelés à l’union à l’occasion de la célébration de la journée des communautés le dimanche 26 janvier 2025. Louange, action de grâce et procession d’offrandes ont marqué les temps forts de la célébration eucharistique, présidée par l’abbé Koudaogo Pierre Kafando.

Comme chaque année, les fidèles catholiques de la paroisse saint Joseph Artisan de Kombissiri ont célébré ce dimanche 26 janvier 2025 la journée des communautés et des ressortissants.

Selon l’abbé Zoéwendpaoré Albert Ouédraogo curé de la paroisse saint Joseph Artisan de Kombissiri, la célébration de cette journée est l’occasion de rassembler les fils et filles et les différentes communautés de la paroisse en vue de mettre l’accent sur l’unité pour la construction et l’auto prise en charge de la paroisse.

La célébration eucharistique a été présidée par l’abbé Koudaogo Pierre Kafando, vicaire à la paroisse saint Charles Lwanga de Wayalghin à Ouagadougou.

Au cours de son homélie, l’abbé Koudaogo Pierre s’est largement appesanti sur le but recherché de la journée des communautés et des ressortissants de la paroisse à savoir l’unité de toute la communauté paroissiale. Il a invité les fidèles à la cohésion sociale, la solidarité et l’engagement pour une auto-prise en charge de la paroisse qui célèbrera son soixantenaire l’année prochaine.

La célébration eucharistique a été également marquée par des louanges, des actions de grâces et une procession de la Parole et une procession d’offrandes. L’apothéose de cette journée a été la grande kermesse organisée pour la circonstance mettant en exergue le port de tenues vestimentaires traditionnelles et la vente de mets divers des différentes communautés.

En prélude à la journée, plusieurs activités ont été menées, notamment les messes matinales animées par les différentes communautés au cours de la semaine et l’organisation d’une séance d’aérobic pour tous la veille de la journée.

Agence d’information du Burkina

TPT/dnk/ata