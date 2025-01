RDC-Guerre-Réactions

RDC : L’évêque Willy Ngengele se dit «consterné» et «écoeuré» par les bombardements destructeurs à Goma

Ouagadougou, 28 janv. 2025 (AIB) – L’évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, s’est dit consterné et écœuré par la guerre qui secoue la République démocratique du Congo, déplorant les pillages et les bombardements à l’hôpital général Charité maternelle de la ville de Goma, ayant occasionné la mort d’enfants, dans un appel daté du 27 janvier.

«Je suis de près, avec consternation, l’évolution sécuritaire de la ville de Goma. Je suis écœuré d’apprendre les bombardements, entre autres du département néonatologie de l’Hôpital Général Charité maternelle, causant ainsi la mort des nouveaux nés et celui de la concession de la procure diocésaine détruisant les vitres du nouveau bâtiment récemment inauguré», a dit le prélat dans un message repris sur le site Vaticannews.

L’évêque a aussi déploré le pillage, «par la population et quelques fois par les militaires», de boutiques et dépôts.

Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele a appelé les parties impliquées dans le conflit armé ainsi que la population au respect de la vie humaine et des infrastructures privées et publiques et à éviter les violences sexuelles.

«De manière particulière, je demande à tous de garantir la protection de la vie, et l’accès de tous aux services de base», a-t-il ajouté.

Des rebelles du mouvement M23 soutenus, dit-on, par l’armée rwandaise, tentent de s’emparer de la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, déclenchant des combats meurtriers avec les forces armées congolaises et les groupes d’autodéfense Wazalendo.

Selon le site d’information congolais Actualité, la situation est toujours critique ce mardi à Goma frappée oar des coupures d’électricité, d’eau et d’Internet.

A Kinshasa, des jeunes ont manifesté dans la rue et devant les ambassades de la France, des États-Unis, de la Belgique, du Kenya et du Rwanda, les accusant d’être complices du mouvement rebelle M23. L’incendie déclenché à l’ambassade de France a été maitrisé, selon plusieurs médias locaux

Dans un communiqué, le gouvernement congolais a lancé un appel au calme, exprimant ses regrets pour les incidents tout en invitant les missions diplomatiques à la prudence.

Face à la situation, le Conseil de sécurité de l’ONU a annoncé une réunion d’urgence, pour se pencher sur la situation. Tandis que le Kenya tente une rencontre demain mercredi entre les présidents Paul Kagamé du Rwando et Félix Tshisekedi de la RD Congo.

Agence d’Information du Burkina