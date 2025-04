Burkina/Banwa-Célébration-Ramadan

Banwa : Les fidèles musulmans de Solenzo prient pour le retour des PDI et la paix

Solenzo, 31 mars 2025 (AIB) – Les fidèles musulmans de Solenzo ont prié ce lundi 31 mars matin à la place de la grande mosquée la fête de Ramadan, en présence des autorités administratives.

Les musulmans de Solenzo ont prié pour le retour des PDI et la paix dans toute la province des Banwa.

« Nous prions Allah pour le bon retour de nos frères déplacés. Nous demandons à Allah la paix pour la province et la force pour nos FDS et VDP », a lancé El Hadj Mohamed Konaté qui a présidé la présente prière.

Plusieurs centaines de personnes ont pris d’assaut la place de la grande mosquée de Solenzo autour de 8h00.

À 9h00 l’imam a commencé la prière et à la fin des deux rackats il a fait des bénédictions pour la population, les autorités, les FDS et VDP.

Le haut-commissaire, Sanfiénalé Joseph Sirima, accompagné de la police, de la gendarmerie, du service des eaux et forêts et du représentant du BIR 18 ont pris part à la prière de la fête de Ramadan.

« Nous sommes venus encourager nos frères musulmans et prier avec eux pour que le seigneur nous donne plus de stabilité, qu’il y ait beaucoup d’entente entre les différentes couches sociales et aussi implorer Dieu que les 30 jours de pénitence leur apporte la grâce divine et la paix dans le pays », a clamé le haut-commissaire de la province des Banwa

Le président de la FAIB Yakouba Yé a demandé aux fidèles musulmans de partager leur repas avec leurs frères et sœurs des autres religions

Agence d’information du Burkina

