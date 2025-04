Burkina : Le ministre Gilbert Pingdwendé Ouédraogo très fier de voir les langues nationales promues dans les écoles

Ouagadougou, le 1er avril 2025 (AIB) – Le ministre de la Communication, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, s’est réjoui, mardi, de voir les élèves de l’école « Komsilga A » chanter l’hymne national en mooré. Il a encouragé cette dynamique de promotion des langues nationales et a exhorté le monde éducatif à véhiculer les valeurs de discipline et de travail, comme instruit par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré.

Dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le ministre en charge de l’Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, et le ministre en charge de la Communication, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, ont participé, mardi, à la cérémonie de montée des couleurs à l’école Komsilga A.

« Les élèves ont chanté l’hymne national en langue mooré. Nous sommes très fiers de voir qu’aujourd’hui, dans nos écoles, les langues nationales sont promues », a déclaré le ministre en charge de la Communication, Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

« Le nouveau type de Burkinabè que nous voulons créer commence par l’éducation de base, qui trouve son fondement dans la discipline et l’ordre », a-t-il ajouté.

Gilbert Pingdwendé Ouédraogo a indiqué que cette rentrée du troisième trimestre coïncide avec la première phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

À cette occasion, le message du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, leur a été transmis.

« Nous leur avons recommandé de rester des élèves disciplinés et travailleurs, car ils seront les citoyens de demain », a-t-il précisé.

Il a, par ailleurs, invité chaque Burkinabè à apprendre les fondements de la nation dans sa langue maternelle, en commençant par la devise du pays.

Pour sa part, le PDS de la commune de Komsilga, Antarest Batiana, a laissé entendre qu’à travers cette initiative, « nous affirmons notre volonté de préserver et de valoriser notre patrimoine culturel. Enfin, que chaque enfant puisse grandir enraciné dans ses valeurs tout en s’ouvrant au monde ».

« Nous nous engageons avec plus de force, plus de solidarité et de fierté envers notre héritage, car la discipline et l’ordre sont des valeurs fondamentales pour construire », a-t-il ajouté.

Antarest Batiana a relevé que l’institution du port du Faso Dan Fani comme tenue scolaire officielle est bien plus qu’un simple vêtement. « C’est le reflet de notre identité, de notre artisanat et de notre fierté nationale. »

« En portant le Faso Dan Fani, chaque élève devient le dépositaire d’un héritage ancestral, porteur de valeurs de dignité, de respect et de solidarité. C’est un message fort que nous adressons aux générations futures », a-t-il affirmé.

La 2ᵉ édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) se tient du 26 mars au 9 avril 2025 sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Agence d’Information du Burkina