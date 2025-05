Burkina/Banwa-Civisme-Education

Banwa : Les élèves du LPB s’engagent à être des modèles à l’occasion du lancement des 72 heures d’éducation civique

Solenzo, 8 mai 2025 (AIB) – Les élèves du lycée provincial des Banwa (LPB) se sont engagés, le jeudi 8 mai 2025, à respecter les règles et à s’engager activement pour être des élèves modèles. C’était lors du lancement de la première édition des 72 heures d’éducation civique.

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’enseignement de l’éducation civique au secondaire, le lycée provincial des Banwa (LPB) a lancé sa première édition des 72 heures consacrées à l’éducation civique sous le thème : « Civisme et citoyenneté en milieu scolaire ». Le premier acte de ses journées a été la montée des couleurs suivie d’une opération de salubrité au CMA de Solenzo.

Selon le proviseur du Lycée provincial, Wendwoga Kabré, l’éducation civique est la pierre angulaire d’une société harmonieuse et prospère.

M. Kabré a affirmé que l’éducation civique « façonne des citoyens responsables », conscients de leurs devoirs et engagés dans la construction d’une nation solidaire d’où l’organisation de ces journées.

Durant ces 3 jours d’éducation civique, les élèves mèneront plusieurs activités comme les montées des couleurs, la salubrité, les conférences, le football, le théâtre, les danses traditionnelles et des sketchs de sensibilisation afin d’explorer, d’apprendre et de célébrer les valeurs du civisme et de la citoyenneté.

L’éducation civique à en croire le proviseur Kabré n’est pas seulement un concept mais une action concrète que tout le monde doit porter.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata