Gestion des archives : un colloque pour renforcer la mémoire nationale

Ouagadougou, 9 mai 2025 (AIB) –Le Musée national a accueilli un colloque sur la gestion des archives, visant à améliorer l’accès, la conservation et la valorisation des archives publiques, afin de renforcer leur contribution au développement économique et culturel du Burkina Faso.

« Les recommandations issues de ce colloque devraient permettre d’accroître l’accès aux archives publiques, d’améliorer leur conservation et leur valorisation, renforçant ainsi leur contribution au développement économique et culturel du Burkina Faso », a affirmé le chargé de mission représentant au ministère en charge de la Communication et de la culture, Michel Saba.

Il a par ailleurs indiqué que l’activité organisée par la Direction des archives et de la documentation a pour objectif de «sensibiliser les décideurs, les professionnels des archives, le personnel administratif sur les enjeux et les défis actuels liés à la gestion de notre patrimoine archivistique ».

Les échanges ont porté sur le rôle crucial des archives dans l’administration, les défis spécifiques posés par la gestion documentaire en période de crise et la contribution des archives de la Révolution d’Août 1983 au projet du mémorial Isidore Noël Thomas Sankara.

En somme, ce colloque marque une étape importante dans la valorisation des archives au Burkina Faso, soulignant leur rôle essentiel dans la construction d’une mémoire collective et le renforcement de l’identité nationale.

