Mouhoun/Veille citoyenne : Le rondpoint Ibrahim Traoré inauguré à Bondokuy

Dédougou, le 09 mai 2025 (AIB)-La coordination des associations de la veille citoyenne de Bondoukuy en synergie avec les filles et fils de ladite commune, ont inauguré, le jeudi 08 mai 2025 à Bondokuy, un rond point dénommé « Rond point de la révolution capitaine Ibrahim Traoré », sous le patronage du Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo et le parrainage de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina.

Le 02 janvier 2025, la coordination des associations de la veille citoyenne de Bondoukuy avait procédé à la pose de la première pierre d’un rondpoint dans la commune dénommé « Rondpoint de la révolution Capitaine Ibrahim Traoré ».

Le jeudi 08 mai 2025, les populations de Bondoukuy ont inauguré le rondpoint en présence du Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo entouré de nombreuses personnalités.

Les participants ont entonné en chœur l’hymne nationale suivi de la montée des couleurs symbole de la résilience et de la victoire.

Pour le coordonnateur communal de la veille citoyenne de Bondoukuy, Gédéon Tamboé, l’objectif principal de cette activité, c’est un signe de reconnaissance et d’honneur au camarade capitaine Ibrahim Traoré et les devanciers qui ont combattu et continuent de combattre pour la cause noble des peuples opprimés d’Afrique et du monde entier.

« Aussi, grâce aux efforts du président Ibrahim Traoré, le courage et la détermination des forces combattantes, la commune de Bondokuy a été libérée des mains des ennemis de la Nation », a-t-il dit.

Gédéon Tamboé, a indiqué que ce symbole rappelle les filles et fils de la commune de Bondoukuy que seule l’unité et la solidarité pourrait garantir une paix durable.

« Les idéaux du capitaine Ibrahim Traoré répondentaux aspirations du peuple, c’est pourquoi, nous lui soutenons dans sa lutte pour notre liberté », a-t-il dit.

Le coordonnateur communal de la veille citoyenne de Bondoukuy, a donc invité chacun à collaborer, à démasquer, à dénoncer les traîtres car a-t-il dit, « notre révolution a horreur des opportunistes et des traitres ».

Le Haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a salué la résilience des filles et fils de la commune.

Il a également salué les acteurs communaux de la veille citoyenne pour le choix du modèle du monument qui marque la renaissance de la révolution.

« Bondoukuy est une commune de grâce qui a vu naître un révolutionnaire incontesté par le monde entier. La reconquête de la commune de Bondoukuy est un véritable succès qui prouve que nous sommes au bout du tunnel », a dit M. Nakanabo.

Il a félicité l’artiste pour la qualité de l’œuvre d’art, symbole de la résilience et de soutien des populations de Bondokuy aux idéaux du capitaine Ibrahim Traoré.

Pour le représentant du président de l’UNPCB, Zohué Koté, par ailleurs responsable à l’organisation du CA-UNPCB, parrain de la cérémonie, il a salué les acteurs de la veille citoyenne pour le choix porté sur l’UNPCB.

Il a traduit sa reconnaissance au président du Faso pour ce qu’il fait et continue de faire pour le monde agricole en particulier la structure cotonnière.

Tout en souhaitant une bonne saison pluvieuse au monde paysan, M. Koté a marqué l’entière disponibilité de la structure à accompagner les initiatives visant à renforcer la dynamique actuelle voulu par les plus hautes autorités.

De même, le chargé de mission à la présidence au compte de la région de la Boucle du Mouhoun, invité d’honneur, a salué l’engagement patriotique des filles et fils de la commune.

Il a salué les acteurs de la veille citoyenne pour les efforts consentis au côté des plus hautes autorités du pays et a invité la communauté à toujours prioriser l’esprit de dialogue social et de se départir de la désinformation visant à saper les efforts de nos autorités.

Agence d’information du Burkina

