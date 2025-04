Burkina/Banwa-Installation-Directeur-Eau-Assainissement

Banwa : Le nouveau directeur provincial de l’eau et de l’assainissement s’engage à lutter contre la défécation à l’air libre

Solenzo, 8 avr. (AIB) – Le nouveau directeur provincial de l’eau et de l’assainissement, Kiswendsida Rodrigue Legma, a pris un engagement, le mardi 8 avril 2025 à lutter contre la défécation à l’air libre et à fournir de l’eau potable à la population lors de son installation par le secrétaire général de la province des Banwa, Abdoul Kader KongZabré.

Selon le nouveau directeur provincial de l’eau et de l’assainissement, Kiswendsida Rodrigue Legma, l’accès à l’eau potable reste un défi majeur car les infrastructures et les points d’eau ont été détruits ou abandonnés, ce qui rend difficile l’accès à l’eau potable.

Le nouveau directeur provincial assurait l’intérim avant sa nomination en conseil des ministres du 19 mars 2025. Il a été officiellement installé dans ses fonctions en présence des directeurs et chefs de service provinciaux.

« J’arrive à une période où notre province est marquée par des défis hors du commun, où les questions de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement sont intimement liées aux réalités sécuritaires et humanitaires. Je ferai de mon mieux pour garantir un accès à l’eau potable pour tous », a renchérit M. Legma.

Il a rendu un hommage aux Forces combattantes car selon ses dires, la libération de plusieurs villages va lui permettre avec son équipe de mieux faire le travail au bonheur de la population.

« Je dis à mes collaborateurs que nous avons une mission exaltante mais exigeante car nous devons être à la hauteur des attentes de la population et répondre à l’urgence avec professionnalisme et engagement », a-t-il conclu

Il remplace Mohamed Ouédraogo qui est nommé directeur général dans un projet de fourniture d’eau potable dans les communes de Kouka, Solenzo et Balavé.

Agence d’information du Burkina

SO/dnk/ata