USA-Chine-Economie-Taxes

Washington impose des droits de douane de 104% à la Chine à partir du 9 avril

Ouagadougou, 9 avr. 2025 (AIB) – Les nouveaux droits de douanes de 104% imposés par les États-Unis sur les produits chinois entrent en vigueur à partir de ce mercredi 9 avril, rapportent plusieurs sources médiatiques.

« La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que des droits de douane supplémentaires de 104% sont entrés en vigueur à midi, heure de la côte Est des États-Unis [UTC-4], la Chine n’ayant pas annulé ses droits de rétorsion. Les droits de douane supplémentaires de 104% commenceront à être perçus à partir du 9 avril », a-t-il écrit sur le réseau social X. Ces droits seront imposés aux marchandises en provenance de Chine à partir de minuit, heure de la côte est des États-Unis.

Au début de l’année, les États-Unis et la Chine s’étaient déjà imposés des droits de douane réciproques, qui avaient atteint 20% le 4 mars du côté américain. Pour justifier l’imposition de droits de douane à la fois à la Chine, au Canada et au Mexique, M. Trump a évoqué les efforts prétendument insuffisants déployés par les gouvernements de ces pays pour lutter contre la propagation du fentanyl.

Le 2 avril, M. Trump a annoncé de nouveaux droits de douane sur les produits provenant de 185 pays et territoires. En ce qui concerne la Chine, les droits de douane américains ont été fixés à 34%, atteignant ainsi 54%.

Les autorités chinoises ont réagi aux nouveaux droits de douane de l’administration américaine en rétorsion, en imposant également des taxes supplémentaires de 34% sur toutes les importations en provenance des États-Unis. Après cela, M. Trump a annoncé son intention d’augmenter les droits de douane sur les marchandises chinoises de 50% supplémentaires.

Agence d’information du Burkina