Burkina/Balé-Sécurité-Urbaine

Balé : La police municipale de Boromo et les OSC examinent leurs relations afin de mieux collaborer à la sécurité urbaine

Boromo, 21 mars 2025 (AIB) – La Direction de suivi et de la promotion des polices municipales (DSPPM) a organisé un atelier d’échange entre policiers municipaux, autorités locales et les représentants de la société civile sur la sécurité urbaine dans la lutte contre le terrorisme, du 18 au 19 mars 2025 à Boromo. La rencontre a rassemblé plusieurs acteurs socioprofessionnels de la commune de Boromo pour une collaboration entre police municipale et population afin de promouvoir une meilleure coproduction de la sécurité.

Les deux jours d’ateliers ont permis aux représentants des organisations de la société civile de connaitre la législation encadrant l’existence de la police municipale, la nécessité de collaboration entre policiers municipaux et populations civiles et les missions de cette police dans le contexte sécuritaire actuelle.

Les communications ont été livrées par la mission de la direction de suivi et de la promotion des polices municipale sur les rôles de la police municipale, les forces de sécurité intérieure, les organisations de la société civile, le civisme et la citoyenneté, la police de proximité, la maitrise en traitement de l’information en période de crise par le citoyen et la mise ne réseau des participants. Les différentes communications ont été suivies d’échanges et de travail de groupe.

Selon le directeur du suivi et de la promotion des polices municipales, l’inspecteur Jean Marie Ouédraogo, les missions de la police municipale sont méconnues de la population. Cet atelier entre dans le cadre de la recherche d’une bonne collaboration entre la police municipale et les populations. « A cet effet nous avons jugé nécessaire d’échanger avec la population sur les missions et les rôles de la police municipale et comment la police municipale peut mieux accompagner les populations », a-t-il ajouté.

L’inspecteur de police a également appelé les populations à faire de la police municipale la leur et d’accompagner les policiers. De même il a invité les agents à servir dans le respect et la déontologie afin d’atteindre une coproduction de la sécurité urbaine et une participation active dans la lutte contre le terrorisme.

Afin de mettre fin aux mauvaises pratiques de certains policiers municipaux et à l’incivisme des populations, les représentants des OSC et les agents des policiers municipaux ont à travers des travaux de groupes recensé les comportements négatifs de chaque entité puis proposé des solutions favorables à l’accomplissement des missions de la police municipale, à la collaboration, le vivre ensemble et le bien-être collectif.

Les différents apports formulés sans langue de bois ont relevé les préjugés, la raideur des relations, les tensions permenantes impactant la collaboration au quotidien, la violence verbale et physique de part et d’autre, les conditions difficiles de travail des agents et leurs besoins.

Les participants ont salué les organisateurs de l’atelier et souhaité qu’un tel cadre d’échange soit régulier. Pour une meilleure collaboration les participants se sont engagés à collaborer à travers un réseautage qui va rassembler toutes les couches sociales.

Le commandant de la police municipale, Joël Ramdé, a également traduit sa satisfaction face à la mobilisation des OSC et leur participation active aux travaux et la connaissance des missions de la police municipale.

« Désormais les populations savent que la police municipale n’est pas contre elles mais agit dans le cadre de ses missions. Je suis convaincu que les relations et la cohésion sera meilleure, a-t-il affirmé.

L’ouverture des travaux a été présidée par le président de la délégation spéciale de Boromo, Esaïe Bamogo. De l’avis de l’autorité dans la lutte contre l’insécurité, le rapprochement et la collaboration sont des comportements à encourager entre forces de sécurité et populations. C’est pourquoi, il s’est réjoui de cette séance de sensibilisation à l’endroit des OSC.

Cette activité a été possible grâce à l’accompagnement de la fondation Hanns Seidel.

Agence d’Information du Burkina

OM/dnk/ata