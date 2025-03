Passoré-Religion-cohésion sociale

Passoré : La veille citoyenne invite les couches sociales à l’union pour soutenir le président Traoré

Yako, 20 mars 2025 (AIB)-La sous-section Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) du Passoré a organisé le jeudi 20 mars 2025 au quartier général(QG) de la veille citoyenne de Yako, une rupture collective de jeûne musulman pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la province. Pour l’occasion, elle a appelé les couches sociales à l’unité pour soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne du Passoré (CNAVC a réuni le jeudi 20 mars 2025, les couches sociales notamment les autorités administratives, militaires et paramilitaires, les leaders religieux et les coutumiers de Yako autour d’une rupture collective du jeune musulman.

Elle a aussi invité les populations burkinabè à soutenir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré dans sa stratégie de reconquête du territoire national.

Cette rupture collective initiée par la coordination vise à renforcer davantage la cohésion sociale et le vivre-ensemble dans la province.

L’activité a été également une occasion pour la sous-section de la CNAVC du Passoré de formuler des prières pour la paix et de solidarité à l’endroit des populations du Burkina Faso.

Présent à la rupture, le Président de la délégation spéciale (DPS) communale de Yako, Boukary Zomodo a encouragé l’initiative qui a permis d’unir, selon lui, la population de Yako.

Le PDS a témoigné son soutien à la veille citoyenne dans ses actions en faveur de paix et de cohésion sociale dans la province du Passoré.

« Nous remercions les organisateurs et les leaders religieux, coutumiers et traditionnels pour cette noble initiative qui témoigne de la solidarité et de la cohésion sociale entre les couches sociales de la province », s’est réjoui M. Zomodo.

Le président de la CNAVC du Passoré, Aboubacar Ouédraogo a indiqué que la rupture collective a pour but d’unir les différentes communautés de la province autour d’un repas communautaire et de consolider davantage le vivre ensemble.

Agence d’information du Burkina

ZES/NO/ATA